Vládními speciály pro evakuaci Čechů se do Izraele vrátí tamní občané z ČR

Praha - Některými vládními speciály určenými pro evakuaci Čechů se do Izraele z České republiky vrátí i tamní občané. Ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) vyhověl žádosti izraelské strany. Informaci České televize potvrdilo ČTK ministerstvo zahraničí.

"Pan ministr Lipavský vyhověl žádosti izraelské strany, abychom umožnili na letech do Izraele - které by byly jinak prázdné - cestovat izraelským občanům, kteří potřebují zpět do vlasti," uvedl dnes mluvčí úřadu Daniel Drake. Někteří Izraelci už se do vlasti vrátili dnešním ranním letem, další budou následovat. Dnes večer je v plánu odlet posledního repatriačního letu vypraveného českou vládou.

Podle ČT se Izraelci budou domů vracet z humanitárních a rodinných důvodů nebo kvůli tomu, že obdrželi povolávací rozkaz od armády.

Zájem odletět z Izraele má podle posledních informací od velvyslanectví v Tel Avivu ještě zhruba 130 českých občanů, všichni se vejdou do tří naplánovaných repatriačních letů, uvedl mluvčí ministerstva zahraničí Daniel Drake. "Pokud ještě existuje někdo, kdo chce využít státem zařízenou repatriaci, nechť se neprodleně nahlásí ambasádě," poznamenal.

Do Česka se dosud repatriačními lety vrátilo zhruba 80 lidí z Izraele. Prvních 34 Čechů dorazilo v noci z úterý na středu s Lipavským, který navštívil Izrael po cestě z ministerského zasedání EU v Ománu. Druhý letoun s více než 44 občany přiletěl dnes ráno kolem 03:40. Třetí s dalšími zhruba 40 Čechy je aktuálně na cestě z Tel Avivu.