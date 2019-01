Praha - Vládním zmocněncem pro jadernou energetiku se od února stane Jaroslav Míl, který byl v minulosti mimo jiné šéfem elektrárenské společnosti ČEZ. Do funkce ho jmenovala vláda, uvedl na tiskové konferenci po jednání vlády premiér Andrej Babiš (ANO). Dosud byl vládním zmocněncem Ján Štuller.

Vláda podle premiéra rovněž pověřila nového zmocněnce změnou statutu stálého výboru pro jadernou energetiku tak, že předsedou výboru bude premiér a místopředsedou bude ministryně průmyslu a obchodu. "A chceme nabídnout místa i pro opozici, předpokládám všech parlamentních stran a hnutí," uvedl Babiš.

Problematika jaderné energetiky se v uplynulých měsících stala jedním z hlavních témat především v souvislosti s možnou dostavbou jaderných bloků. Premiér Babiš i ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková (za ANO) v říjnu připustili, že česká vláda může rozhodnutí o případné stavbě nového jaderného zdroje odložit. Možností je podle nich prodloužení životnosti Jaderné elektrárny Dukovany. Babiš na konci října uvedl, že její současná životnost by se mohla prodloužit o deset let. Náklady by byly 20 miliard korun, nový jaderný blok by stál zhruba 200 miliard korun, dodal.

V listopadu premiér zprávu o prodloužení provozu elektrárny a odkladu výstavby označil za nesmysl vytržený z kontextu. Stavbu nového bloku Dukovan by podle něj měla zajistit dceřiná firma ČEZ. Stát je připraven podpořit investici tím, že ji bude garantovat jako druhý v pořadí, uvedl.

Míl byl šéfem ČEZ v letech 2000 až 2003. V posledních měsících působil jako poradce premiéra pro energetiku.