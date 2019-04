Praha - Novou vládní zmocněnkyní pro lidská práva by se od 1. května měla stát bývalá ministryně spravedlnosti a nynější poslankyně za ANO Helena Válková. Do funkce ji navrhl premiér Andrej Babiš (ANO). O jmenování má v pondělí jednat vláda, která zmocněnce či zmocněnkyni jmenuje. Zjistila to ČTK. Válková informaci potvrdila.

Post vládního zmocněnce loni v červnu obnovil první Babišův kabinet. Do funkce pak jmenoval tehdejší náměstkyni úřadu vlády pro lidská práva Martinu Štěpánkovou. Ta se rozhodla ke konci března z pozice odejít. Post zmocněnce měly už dřívější vlády. Poprvé vznikl v roce 1998. Před Válkovou úřad zastávalo pět mužů a dvě ženy. Některé kabinety pak měly ministryni či ministra pro lidská práva.

Předsedkyně sněmovního petičního výboru Válková ČTK řekla, že se náplň funkce kryje s její činností ve Sněmovně. "Pan premiér mě požádal, abych mu pomohla, protože si to stáhnul pod sebe, a věcí, které se z toho generují, je hodně. On ví, že to tady v Poslanecké sněmovně dělám, tak si asi myslí, že to nedělám špatně," uvedla Válková.

Ve Sněmovně chce dál zůstat. "(Zmocněnec) není člen vlády, takže to není v kolizi s výkonem mandátu. Pokud je třeba pomoci vládě, tak ráda pomůžu," dodala. V případě jmenování by se Válková chtěla věnovat problematice práv dětí a seniorů, rovnosti žen a mužů, národnostním menšinám a sociálnímu začleňování. Součástí zmocněncovy agendy jsou pak i práva postižených, rovné šance pro všechny či problematika neziskových organizací. Dosud pod zmocněnkyni spadá i vládní agentura pro sociální začleňování. Válková by se pak měla stát také místopředsedkyní příslušných vládních rad, jimž předsedá premiér.

Vládní agentura pro sociální začleňování se ale k začátku příštího roku přesune z úřadu vlády na ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). Součástí vládní sekce lidských práv, kterou bývalá zmocněnkyně a náměstkyně Štěpánková řídila, je vedle agentury odbor lidských práv a ochrany menšin a odbor rovnosti žen a mužů. I ten by se mohl podle informací ČTK přemístit. V minulosti už byl na ministerstvu práce. Pod vládní lidskoprávní sekci spadají vládní rady pro lidská práva, národnostní menšiny, záležitosti romské menšiny, rovnost žen a mužů a neziskové organizace či výbor pro zdravotně postižené.

Tiskový odbor Strakovy akademie ČTK už dřív přesunutí agentury potvrdil. Podle něj se tak naplňuje dlouhodobý záměr přičlenit odborné agendy pod jednotlivé resorty.