Vládní strany budou dnes jednat o růstu minimální mzdy či jeslích

Praha - Špičky vládních stran by se dnes měly sejít kvůli navýšení minimální mzdy. Zástupci hnutí ANO a ČSSD budou hledat shodu na částce, o kterou by se nejnižší výdělek mohl od ledna zvednout. Jednat by mohli i o plánu ministryně práce Jany Maláčové (ČSSD) přeměnit dětské skupiny na jesle či o růstu platů učitelů.

Minimální mzda činí letos 13.350 korun. Tripartita se na zvýšení nedohodla. Odbory požadují růst o 1650 korun, zaměstnavatelé by přidali nejvýš 700 korun. Rozhodnout tak musí kabinet. Ministerstvo práce navrhlo tři verze navýšení, a to o 1150, 1350 a 1650 korun. Maláčová se kloní k prostřední variantě, tedy k částce 14.700 korun. Šéf ČSSD Jan Hamáček vyzval k přidání na 15.000 korun. Ministryně financí za ANO Alena Schillerová už dřív řekla, že by minimální mzda měla držet krok s růstem ostatních mezd, které se zvedají mírněji.

Koalice by mohla projednávat také návrh Maláčové, aby se od roku 2021 dětské skupiny přejmenovaly na jesle a aby na jejich provoz přispíval stát. Podle navržené novely by na místo pro dítě do čtyř let, jehož rodiče pracují či studují, poskytoval 5000 korun měsíčně. Rodina by platila nejvýš třetinu minimální mzdy. Asociace provozovatelů skupin už dřív uvedla, že tyto částky na úhradu nestačí a takové financování by bylo likvidační.

Koalice by se znovu mohla zabývat i platy učitelů. Vláda původně uvažovala, že na ně příští rok přidá 15 procent, tedy téměř 16 miliard. V projednávaném rozpočtu sumu nakonec navýšila o deset procent, což je asi 11 miliard. Odbory a zaměstnavatelé požadují patnáctiprocentní navýšení. Poslanci některých opozičních stran už připravili návrhy na rozpočtové přesuny pěti miliard do školství.