Moskva - Kremelská strana Jednotné Rusko utrpěla dnes další porážku v gubernátorských volbách, když byl ve druhém kole voleb v Chabarovském kraji na Dálném východě na hlavu poražen její kandidát. Po sečtení téměř všech hlasů získal kandidát nacionalistů Sergej Furgal přes 70 procent, zatímco dosavadní gubernátor a kandidát Jednotného Ruska Vjačeslav Šport jen necelých 30 procent.

Volební výsledek je pro vládní stranu další špatnou zprávou, kterou média spojují s projednáváním nepopulární důchodové reformy, proti níž se ruská veřejnost bouří. V minulých dnech bylo po stížnostech na falšování voleb zrušeno hlasování v Přímořském kraji a v Chakasii na jihu Sibiře kandidát volby předčasně opustil. V obou případech byli centrem skandálů politici Jednotného Ruska podporovaní Kremlem.

Podle předsedkyně volební komise Elly Pamfilovové byly volby v Chabarovsku "mimořádně špinavé", z tábora obou kandidátů přišlo mnoho stížností. Porušení volebních pravidel ale prý nebylo takové, aby komise musela hlasování zrušit.

Návrh na zvýšení důchodového věku, který bude zanedlouho ve druhém čtení projednávat ruský parlament, vyvolal v Rusku četné protesty, v sobotu a dnes se po celé zemi konaly protestní demonstrace za účasti tisíců lidí. Vláda původně navrhla zvýšit věkovou hranici o pět let u mužů a o osm let u žen. Prezident Vladimir Putin po vlně nesouhlasu upravil zvýšení věkové hranice u žen z osmi na pět let.