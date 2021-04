Vládní speciál s vyhoštěnými ruskými diplomaty odletěl z Prahy

Pasažéři nastupují do ruského vládního letounu Iljušin 96-300, který 19. dubna 2021 odpoledne přiletěl na pražské Letiště Václava Havla pro vyhoštěné ruské diplomaty a jejich rodinné příslušníky.

Praha - Vládní speciál s vyhoštěnými ruskými diplomaty a jejich rodinami odletěl dnes navečer z Prahy. Letoun Iljušin 96-300 vzlétl po 17:20 a zamířil do Moskvy na letiště Vnukovo. Český stát vyhostil 18 pracovníků ruské ambasády, kteří byli identifikováni jako členové ruských tajných služeb. Večer by se naopak z Moskvy měli do Prahy vrátit čeští diplomaté, které Rusko v odvetné reakci vyhostilo ze země.

Premiér Andrej Babiš (ANO) v sobotu oznámil, že české bezpečnostní složky mají důvodné podezření, že do výbuchu muničního areálu ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby GRU.

Rusko poslalo pro své diplomaty širokotrupé letadlo Iljušin 96-300, které je používáno hlavně pro střední a dálkové lety. Letoun má v běžné základní verzi kapacitu zhruba 300 cestujících. Speciál dorazil do Prahy dnes po 14:00. Posléze do letadla u terminálu 3 nastoupily desítky rusky hovořících lidí včetně vyhoštěných diplomatů a jejich rodin. K letišti je přivezly i se zavazadly autobusy.

Večer by do Prahy měl dorazit český vládní letoun s 20 českými vyhoštěnými diplomaty a jejich rodinami.