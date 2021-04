Vládní speciál je na cestě do Moskvy pro české diplomaty

Praha - Český armádní speciál je na cestě pro vyhoštěné pracovníky českého velvyslanectví v Moskvě. ČTK to sdělila mluvčí generálního štábu Magdalena Dvořáková. Zpět do Prahy by se letoun měl podle avíza ministerstva zahraničních věcí vrátit dnes pozdě večer.

Letadlo z tzv. vládní letky odletělo do Moskvy v odpoledních hodinách z vojenského letiště Kbely. Zpět do Prahy ještě dnes přiveze dvacítku zaměstnanců české ambasády. Ministerstvo zahraničí již oznámilo po příletu diplomatů tiskovou konferenci vicepremiéra a pověřeného ministra zahraničí Jana Hamáčka (ČSSD). Konat by se měla ve 22:45, ČTK bude tiskovou konferenci vysílat živě.

Česko se rozhodlo vyhostit 18 ruských diplomatů z ČR kvůli výbuchu v areálu muničního skladu ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014. Podle podezření českých bezpečnostních složek do něj byli zapojeni dva ruští agenti. Vyhoštění zaměstnanci ruské ambasády jsou podle českých úřadů napojeni na ruské tajné služby. Do Prahy pro ně již přiletěl ruský vládní speciál.

Moskva na český krok reagovala vyhoštěním 20 zaměstnanců české ambasády. Podle Hamáčka toto rozhodnutí Ruska v principu velvyslanectví paralyzuje, protože skončil celý jeho politický i hospodářský úsek. Vyhoštěn byl i zástupce českého velvyslance Vítězslava Pivoňky Luboš Veselý.