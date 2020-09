Vládní rada řešila covid u cizinců i doporučení pro úřady

Praha - Vládní rada pro zdravotní rizika dnes jednala o cizincích, kteří jsou v Česku nelegálně a nakazí se covidem-19. ČTK to řekl místopředseda Rady Asociace krajů Jiří Běhounek (za ČSSD). Navrhnout postup by měla ministerstva obrany a vnitra. Rada se zabývala i problematikou roušek a dalších preventivních opatření proti koronaviru na úřadech, jejich zaměstnanci na státní, krajské i obecní úrovni by se měli řídit stejnými doporučeními.

Běhounek ČTK řekl, že vnitro a obrana dostaly za úkol navrhnout postupy pro cizince, kteří jsou v Česku bez patřičného povolení a současně jsou nakažení koronavirem. "Teď je otázka, jak s nimi naložit, protože v detenčních zařízeních by to tam zanesli. A když je necháme volně, tak to zanesou do ubytoven a tak dále. Takže je to citlivá věc, která se musí diskutovat," konstatoval.

Náměstek ministra vnitra pro státní službu Petr Hůrka by měl pak podle rady vypracovat doporučení pro úředníky. "Jak se chovat, kdy nosit roušky, kdy omezovat osobní kontakt a kdy pracovat z domova," shrnul hejtman Vysočiny. Podle Běhounka by doporučení mělo platit nejen pro centrální, ale i krajské a obecní úřady.

Povinné nošení roušek na úřadech platí v Česku od 1. září. Spolu se začátkem školního roku začalo být povinné také pro cesty hromadnou dopravou nebo návštěvy zdravotnických a sociálních zařízení. Širší je povinnost nosit roušku v Praze, kde se týká i Letiště Václava Havla a všech vnitřních prostor nádražních budov. Od středy budou lidé muset v hlavním městě roušky nosit i v obchodech a nákupních centrech.