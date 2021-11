Vládní rada podpořila návrh, aby se povinně očkovali lidé nad 60 let

Praha - Vládní rada pro zdravotní rizika podpořila návrh, aby se povinně očkovali proti covidu-19 lidé ve věku nad 60 let. Před odletem na jednání s premiéry zemí Visegrádské skupiny do Budapešti to novinářům řekl premiér v demisi Andrej Babiš (ANO). Jde o koronavirem nejvíce ohroženou věkovou kategorii, uvedl.

Vláda v pondělí otevřela debatu o povinném očkování některých profesí, vznikne meziresortní komise, která ho posoudí. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) řekl, že debatu by chtěl mít uzavřenou do konce tohoto týdne a příští týden vládě předloží stanovisko ministerstva. Podle Vojtěcha se uvažuje o zdravotnících a sociálních pracovnících, Babiš hovořil i o dalších státních zaměstnancích, jako jsou vojáci, policisté nebo hasiči.

"Na dnešní radě pro zdravotní rizika k tomu padl návrh, který rada podpořila, aby se povinně očkovali i senioři nad 60 let. Z toho důvodu, že je tahle věková kategorie nejvíc ohrožená," řekl Babiš. "Ministerstvo na tom pracuje. Očekáváme, že nejpozději v úterý dostaneme jasné stanovisko, abychom mohli zahájit logistické přípravy, přípravy IT systémů a tak dále," dodal.

Vybrané profese a lidé nad 60 let by podle debaty odborníků měli být úplně naočkovaní 1. února, řekl dále Babiš. Vláda podle něj musí příští týden rozhodnout. Na dnešním jednání podle Babiše všichni hejtmani podpořili povinné očkování vybraných profesí.

Podle hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického (3PK/ČSSD) by mělo ministerstvo zdravotnictví předložit stanovisko už dnes. "Není důležitý názor jednotlivých krajů, ale odborný přístup ministerstva. Vývoj logicky spěje k povinnému očkování nad stanovenou věkovou hranici, dále pak ve zdravotnictví a sociálních službách bez ohledu na osobní názor toho či onoho hejtmana," uvedl.

Dále je nutné řešit situaci těch, kteří se ze zdravotních důvodů očkovat nemůžou, řekl Babiš. Lékař jim musí důvod kontraindikace očkování zapsat do Informačního systému infekčních nemocí (ISIN).

Proti nařízení očkování jako povinného se dříve stavěli zástupci současné i budoucí vládní koalice. Vojtěch na konci října řekl, že o případném povinném očkování bude muset rozhodnout nová Sněmovna, protože je pro něj třeba širší konsenzus. Kandidát na ministra zdravotnictví koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) a Pirátů se STAN Vlastimil Válek (TOP 09) zatím plošné povinné očkování odmítá.