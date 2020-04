Vládní protikrizové normy by Sněmovna mohla schvalovat ve středu

Praha - Vyšší ošetřovné kvůli uzavření škol, další prohloubení letošního rozpočtového schodku nebo zvýšení plateb státu do veřejného zdravotního pojištění by mohla Sněmovna schvalovat zkráceně ve stavu legislativní nouze ve středu. Na dotaz ČTK to dnes sdělil předseda dolní komory Radek Vondráček (ANO). Vláda poslala zákonodárcům k projednání kvůli koronavirové krizi celkem sedm nových předloh.

U pětice z nich Vondráček původně stanovil sněmovním výborům čtvrteční podvečer jako nejzazší termín pro předložení stanovisek k návrhům. Počítalo se s tím, že Sněmovna by zákony schvalovala v pátek. Nyní Vondráček sdělil, že se vedení dolní komory dohodlo na jejich možném projednání už ve středu.

Sněmovnu čeká také hlasování prodloužení poskytování státního příspěvku drobným podnikatelům kvůli uzavření provozoven a o zavedení státní záruky za komerční úvěry podnikatelům v celkovém objemu 150 miliard korun. Poslanci by navíc měli schvalovat prodloužení lhůty pro stažení cigaret se staršími kolky s nižší spotřební daní z trhu o jeden měsíc a o odkladu prodloužení lhůty pro vrácení nadměrných odpočtů u daně z přidané hodnoty plátcům na leden 2021 místo předpokládaného letošního července.