Vládní protidrogová koordinátorka čelí podezření z plagiátorství

Praha - Vládní protidrogová koordinátorka Jarmila Vedralová čelí podezření, že opsala část své bakalářské a diplomové práce. Podnět k prověření jejích prací z roku 2001 a 2005 podali Piráti. Třetina jich údajně obsahuje shodné pasáže s jinými zdroji. Vedralová to odmítla komentovat. Informoval o tom dnes server Seznam Zprávy. I kdyby se plagiátorství potvrdilo, o titul Vedralová přijít nemůže, protože řízení o vyslovení neplatnosti vysokoškolského diplomu lze podle zákona zahájit do tří let.

Podezření z plagiátorství se týká bakalářské práce s názvem Epidemiologie pohlavně přenosných nemocí, kterou Vedralová obhájila v roce 2001 na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Podle specializovaných programů na odhalování plagiátů je zkopírováno nejméně 31 procent textu, uvedl server. Diplomová práce ze studia managementu zdravotnictví, kterou v roce 2005 Vedralová završila své studium na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, pak údajně vykazuje podobnosti s jinými dokumenty až ze 36 procent.

Podnět k prověření obou prací Vedralové podal poslanec Pirátské strany Tomáš Vymazal, uvedl server. Piráti totiž kritizovali volbu Vedralové do čela odboru protidrogové politiky i na post protidrogové koordinátorky z důvodu nedostatečné odbornosti. Do funkce nastoupila poté, co místo z osobních důvodů po osmi letech opustil Jindřich Vobořil. Ten s jejím výběrem do funkce rovněž nesouhlasil.

Proč se její práce doslova shoduje s jinými zdroji, Vedralová dosud nevysvětlila. "S ohledem na roky zpracování mých závěrečných prací a Vámi uvedených informací nelze moje stanovisko poskytnout obratem," odpověděla Seznamu.

Kvůli podezření z plagiátorství v diplomových pracích loni odstoupila z vlády bývalá ministryně spravedlnosti Taťána Malá (ANO) a bývalý ministr práce a sociálních věcí Petr Krčál (ČSSD). V obou případech potvrdily komise na vysokých školách, že jejich práce vykazují prvky plagiátu. Podobně jako Vedralová i oni své práce na českých univerzitách odevzdali v době před rokem 2008, kdy se ještě plagiáty neodhalovaly pomocí speciálního softwaru.