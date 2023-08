Vládní partneři ODS kritizují schůzku Blažka s Nejedlým, proberou ji v koalici

Praha - Koaliční partneři občanských demokratů považují setkání ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS) s lobbistou Martinem Nejedlým za nevhodné, podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše byla schůzka dokonce "za hranicí vkusu". Chtějí proto věc projednat na příštím jednání předsedů vládních stran. Předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) považuje účast ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS) na narozeninách poradce bývalého prezidenta Miloše Zemana za krajně nevhodnou. Podle jejího vyjádření na sociální síti X, dříve twitteru, bude chtít s ministrem spravedlnosti o setkání mluvit.

"Nemám ráda vzkazování přes sociální sítě nebo média, ale zároveň si naši voliči zaslouží vědět, že osobně bych od lidí tohoto typu utíkala mílovými kroky," uvedla dnes v příspěvku. "Takové kontakty mohou nespravedlivě poškodit obraz celé vlády. Svoje výhrady jsem sdělil premiérovi," citoval vicepremiéra Víta Rakušana server Deník N.

"Schůzku ministra Blažka s Martinem Nejedlým považuji za hranicí dobrého vkusu," napsal na síť X Bartoš. Piráti podle něj nepovažují Blažkovo dosavadní vyjádření za dostatečné a budou situaci řešit na nejbližším koaličním jednání. To, že budou chtít lidovci schůzku probrat na koaliční úrovni, uvedl pro ČTK také místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Podle předsedy lidovců by se on takové schůzky neúčastnil a setkání Blažka s Nejedlým považuje za nemístné.

Blažek ve středu strávil s Nejedlým pět hodin v pražské restauraci na Žižkově. O setkání informoval server Seznam Zprávy, jehož reportéři s Blažkem u restaurace mluvili. Ministr ve čtvrtek na sociální síti X popsal setkání jako náhodné. Uvedl, že nešlo o žádnou konspiraci, ale v podniku se schovával kvůli vydatné bouřce, která hlavní město zasáhla. O okolnostech a obsahu setkání Blažek informoval premiéra a předsedu ODS Petra Fialu. Mluvčí kabinetu Václav Smolka ČTK sdělil, že předseda vlády nepovažuje tento typ setkání za vhodný, bez ohledu na to, že k němu došlo náhodně, a v tomto duchu o záležitosti s ministrem mluvil.

Nejedlý webu Seznam Zprávy před restaurací řekl, že do své oblíbené restaurace pozval pár přátel. "A pan Blažek šel domů a začaly padat kroupy. A najednou koukne do této hospody a tam sedí Nejedlý. A toho viděl před 40 lety na volejbale. A on říká, já mám od těch krup pomlácenou hlavu, přišel tam," uvedl.

Nejedlý odmítl, že by od Blažka chtěl informace související s jeho ministerskou funkcí. "Připadá vám, že bych já dneska po 40 letech, co znám Pavla a chodili jsme spolu hrávat volejbal, teď něco chtěl řešit? Že bych byl takový idiot, že bych to dělal takto?" uvedl.

Podle zjištění Deníku N se na Nejedlého oslavu kromě rodiny dostavilo také několik vlivných podnikatelů, někteří další dostali pozvánku a nedorazili. Už před oslavou se Nejedlý setkal s pražským lobbistou Tomášem Hrdličkou, který byl pozvaný i na oslavu, kam ale nedorazil. Mezi hosty byl ale podle Deníku N slovenský podnikatel Radoslav Baran, který Nejedlého opakovaně navštěvoval na Pražském hradě.

Nejedlý na dotaz Deníku N uvedl, že nechce komentovat, kdo se účastnil rodinné večeře. Podle něj se někteří pozvaní podnikatelé nedostavili, nebo přišli a hned odešli. Připustil, že jedním z pozvaných, který nedorazil, byl plzeňský podnikatel a politik Roman Jurečko (ODS), který Nejedlého také navštěvoval na Hradě.