Vládní návrh změn v důchodech je podle Babiše způsob, jak vzít penzistům peníze

Praha - Vládní návrh změn v důchodech je podle předsedy opozičního hnutí ANO Andreje Babiše způsob, jak vzít penzistům peníze. Obdobně se v úvodu dnešního poslaneckého jednání o novele vyjádřil také lídr SPD Tomio Okamura. Podle něho srazí důchodce do bídy. Oba politici vystoupili ještě před hlasováním o návrhu programu mimořádné sněmovní schůze svolané z koaličního podnětu. Okamura obsadil řečniště zhruba na hodinu, Babišův projev už hodinu přesáhl a zatím neskončil. Sněmovna předtím rozhodla z popudu koaličního tábora, že o penzijní předloze bude moci kvůli očekávaným obstrukcím jednat i přes noc.

Babiš se zaměřil ve vystoupení na kritiku počínání vlády v mnoha záležitostech. "Hlavní lež je, že nám hrozí bankrot," uvedl. Nynější kabinet by se podle něho neměl vymlouvat na vlády s účastí ANO, že mu přenechaly zemi ve špatné kondici. "Dluh je stále poloviční vůči dalším členským státům Evropské unie," poznamenal. Do vlády Petra Fialy (ODS) se předseda ANO opřel například také kvůli inflaci. Podle Babiše ji nezvládla, mohla proti ní podle něho bojovat například ohraničením cen elektřiny u výrobců. Vládě ale podle Babiše inflace vyhovuje, jde podle něho o inflační daň.

Předseda ANO pak mluvil například o údajné neschopnosti vlády čerpat evropské fondy. Vyzdvihoval naopak činnost kabinetu, který vedl.

Okamura zopakoval, že vládní návrh změn v penzích poškodí nynější i budoucí důchodce. Kabinet chce penzisty úmyslně okrást, míní. Navrhované úpravy podrývají důvěru obyvatel v penzijní systém, což nejvíce ohrožuje jeho stabilitu, řekl lídr SPD, jenž navrhne zamítnutí novely už v nynějším prvním čtení. Kabinet by podle něho neměl "strašit obyvatele" tvrzeními, že nebude na důchody, podle Okamury to není pravda. Později ale uvedl, že vláda "vrhá zemi do ekonomického kolapsu" a vede ji k "bankrotu, ke krachu".

Předseda SPD kritizoval také nachystaný navrhovaný soubor opatření ke konsolidaci veřejných financí, nazval ho "balíčkem vládní loupeže". Kabinet se podle něho soustřeďuje jen na to, jak "vytáhnout z České republiky maximum peněz na americké zbraně a pro Ukrajinu a pro Ukrajince".

Vládní návrh zpomaluje běžné valorizace penzí a zpřísňuje podmínky pro předčasný důchod. Obsahuje také nahrazení nynějších pravidel mimořádných valorizací penzí při vyšší inflaci v podstatě dočasným přídavkem. Vláda by podle normy chtěla rozhodovat už letos v září o valorizaci důchodů pro příští rok.

Navrhované změny v penzích mají podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) přispět ke zmírnění propadu důchodového systému a snížení zadlužování.