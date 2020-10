Vládní koalice by měla debatovat o rozpočtu na příští rok

Praha - Vládní koalice ANO a ČSSD by měla dnes diskutovat o návrhu státního rozpočtu na příští rok se schodkem 320 miliard korun. Návrh počítá s růstem důchodů, zvýšením platů učitelů, vyššími výdaji na zdravotnictví nebo sociální dávky a s růstem investic. Národní rozpočtová rada, opoziční politici i řada ekonomů návrh rozpočtu kritizují. Podle vyjádření předsedy ČSSD Jana Hamáčka se výše schodku rozpočtu přibližuje realitě. Již dříve uvedl, že sociální demokraté chtějí při jednání rozpočtu řešit možnost zvýšení příjmů státu, aby se deficit snížil.

ČSSD v minulosti opakovaně mluvila o možnosti zavést sektorové daně, například bankovní daň. Podle Hamáčka by bylo vhodné zamyslet se i nad zrušením některých daňových výjimek, aby se plánovaný deficit rozpočtu snížil.

Návrh rozpočtu přitom neobsahuje dopady možného zrušení superhrubé mzdy a zavedení 15procentní daně z příjmu doplněnou o sazbu 23 procent pro příjmy nad zhruba 140.000 korun měsíčně. Schillerová již dříve odhadla na zvýšení schodku kvůli zrušení superhrubé mzdy zhruba o 50 miliard korun. Podle Hamáčka je to tak správně, rozpočet by se měl sestavovat pouze na základě platných zákonů a zrušení superhrubé mzdy dosud nebylo projednáno.

Celkové příjmy rozpočtu by měly činit včetně peněz z EU 1,487 bilionu korun a výdaje 1,807 bilionu korun. Rozpočet podle MF také počítá s s pětiprocentní úsporou provozních nákladů státu.

Podle Národní rozpočtové rady navržený schodek rozpočtu přesahuje rámec daný aktuálním zněním zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Navíc neponechává žádný prostor pro případné navýšení výdajů v případě neočekávaných událostí. Předsedkyně rady Eva Zamrazilová v neděli uvedla, že navrhovaný schodek státního rozpočtu na příští rok by neměl překročit 200 miliard korun.

Plánovaný rozpočet na příští rok by znamenal druhý nejvyšší schodek státního rozpočtu v české historii. Na letošek počítá rozpočet s deficitem 500 miliard korun, ministerstvo financí ho zvýšilo z původně plánovaných 40 miliard kvůli ekonomickým dopadům pandemie koronaviru.

Vláda by měla rozpočet schválit a předložit Sněmovně do konce října. V pondělí by o něm měla jednat tripartita. Sněmovna by měla finálně schvalovat státní rozpočet po 15. prosinci, tedy nejspíše ve středu 16. prosince.