Vládní KDU-ČSL nadále povede Jurečka, ve volbě neměl protikandidáta

Ostrava - Vládní KDU-ČSL nadále povede její dosavadní předseda a ministr práce a sociálních věcí současné vlády Marian Jurečka. Na stranickém sjezdu v Ostravě získal 224 z celkových 275 odevzdaných hlasů, tedy 81 procent. Ve volbě neměl protikandidáta. Jurečka lidovce vede od ledna 2020, kdy v čele strany nahradil nynějšího šéfa poslaneckého klubu KDU-ČSL Marka Výborného. Prvním místopředsedou strany byl zvolen místopředseda Sněmovny Jan Bartošek.

Fotogalerie

Řadovým místopředsedou KDU-ČSL zůstal náměstek brněnské primátorky Petr Hladík, nově jimi jsou senátorka dřívější první místopředsedkyně Šárka Jelínková, poslanec Tom Philipp a náměstek moravskoslezského hejtmana Lukáš Curylo. Delegáti je na sjezdu zvolili hned v prvním kole.

Pro Jurečku jako předsedu hlasovalo 224 delegátů, zdrželo se 30, proti bylo 14. Dalších sedm delegátů hlasovalo podle zástupců volební komise při elektronické volbě nesprávně, když nevyplnili žádnou volbu a pouze potvrdili hlas. "To, co jsem říkal, platí. Je těžká doba a musíme přidat ještě na plynu, abychom dělali naši práci lépe, protože lidé to od nás očekávají," řekl po zvolení Jurečka.

Bývalý ministr zemědělství Jurečka v lednu 2020 v čele KDU-ČSL nahradil Výborného, který tehdy opustil pozici z rodinných důvodů. Lidovce dovedl do vlády, když společně s ODS a TOP 09 v koalici Spolu zvítězili v loňských sněmovních volbách. Ve vládě získali posty ministrů práce, zemědělství a životního prostředí. Nominaci na šéfa strany Jurečka získal v devíti krajích.

Bartošek ve volbě prvního místopředsedy KDU-ČSL dostal 175 z 276 hlasů. Jeho protikandidátka, senátorka Jelínková, která funkci první místopředsedkyně obhajovala, obdržela 95 hlasů.

Bartošek řekl, že strana má před sebou necelé čtyři roky, kdy jejím úkolem bude zastavit propad a nastartovat růst. Jako výstražný příklad označil ČSSD, stranu s více než stoletou historií, která se v posledních volbách nedostala do parlamentu. "Mě to neustálé balancování kolem pěti procent celkem štve," řekl Bartošek.

Chce otevřít vnitrostranickou diskusi, v níž si lidovci řeknou, kdo jsou, kam jdou a co zemi přinesou. "Musíme se bavit ne o jednom volebním období, ale o období, které je na deset let," řekl Bartošek. KDU-ČSL podle něj musí mít témata, se kterými si lidé lidovce okamžitě spojí. Takovými tématy jsou například ochrana přírody, ochrana půdy a boj se suchem.

Jedním z klíčových témat v době ruské agrese na Ukrajině musí podle Bartoška pro Českou republiku být obrana a bezpečnost. Země podle něj musí být důvěryhodným členem NATO a být silná i v oblastech, jako jsou kybernetická bezpečnost a boj s dezinformacemi.

"Jsem pevně přesvědčen, že v rámci našeho předsednictví (EU) v příštím půlroce musíme otevřít členství Ukrajiny v Evropské unii a iniciovat proces přijetí Ukrajiny jako členského státu Evropské unie. Ukrajina si to zaslouží a právem do Evropy patří," zdůraznil Bartošek.

Po volbě poděkoval své neúspěšné protikandidátce za práci, kterou jako první místopředsedkyně strany vykonala. "Budu k tobě chodit pro rady, tvůj ženský element je v předsednictvu hrozně potřeba," řekl.

O řadových místopředsedech hlasovalo celkem 275 delegátů. Jelínková získala 225 hlasů, Philipp obdržel 198 hlasů, Hladík 163 a Curylo 159. Ve volbě neuspěli Robert Šťastný s 145 a Inga Petryčka s 88 hlasy. Navržena byla na sjezdu též Libuše Hubáčková, nakonec ale nekandidovala.

Dosavadními místopředsedy byli vedle Hladíka také Bartošek, europoslanec Tomáš Zdechovský a poslanec Ondřej Benešík.