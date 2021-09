Vládní Jednotné Rusko vede ve volbách po sečtení pětiny hlasů

Moskva - Ruská vládní strana Jednotné Rusko má po sečtení pětiny odevzdaných hlasů téměř 43 procent a jednoznačně vede ve volbách do Státní dumy. Do ruského parlamentu se dostanou ještě čtyři další strany, které překročily potřebný pětiprocentní práh. Oznámila to agentura TASS.

Rusové volili nové poslance od pátku do dnešního večera. V parlamentu budou také komunisté, kteří si od minulých voleb v roce 2016 zřejmě dost polepšili a nyní jsou průběžně na druhém místě s asi 23 procenty hlasů.

Za nimi je zatím Liberálnědemokratická strana Ruska (LDPR) Vladimira Žirinovského (kolem 8,8 procenta hlasů), dále strana Spravedlivé Rusko, což je Kremlem povolená opozice, a rovněž nově založená strana Noví lidé - obě mají přes sedm procent.

Podle odhadů Jednotné Rusko nedosáhne na výsledek z minulých voleb, kdy získalo 54 procent. Agentury spojují s ústupem jeho popularity horšící se ekonomickou situaci v zemi i obvinění z korupce ze strany opozice vedené nyní vězněným Alexejem Navalným.

Úřady jeho stoupence z voleb vyřadily, ale opozice se snažila volby ovlivnit aspoň v podobě pokynů k taktickému hlasování proti kandidátům Jednotného Ruska. V mnoha případech tyto rady v praxi směřovaly k volbě komunistů.

Nezávislí pozorovatelé , například z nevládní organizace Golos, upozornili na množství podvodů, což ale úřady nepotvrdily. Volební komise přiznala pouze zlomek problémů a vyřazení zhruba 8000 hlasů.

Ve volbách se rozhodovalo o obsazení 450 míst ve Státní dumě, v níž mělo Jednotné Rusko dosud téměř tříčtvrteční zastoupení, takže strana snadno prosadila ústavní změny, jež umožní prezidentovi Vladimirovi Putinovi zůstat u moci do roku 2036.

Volby v Rusku podle médií a pozorovatelů provázejí podvody a přehmaty Pozorovatelé z řad nevládních organizací hlásí množství nesrovnalostí, porušování pravidel a manipulace s hlasy, úřady ale tyto stížnosti vesměs odmítají či bagatelizují jako útoky ze zahraničí, které mají zpochybnit legitimitu hlasování. Volby jsou od počátku ve stínu obvinění z manipulací. Nezávislí pozorovatelé z nevládní organizace Golos zaznamenali tisíce porušení pravidel po celé zemi a většinou je zdokumentovali snímky či záběry. V řadě případů byly do volebních uren nacpány předem vyplněné hlasovací lístky, napsala agentura DPA. "Zpráv o falšování neubývá, ale pozorovatele, kteří si jich všimnou, vykazují z volebních místností. Ústřední volební komise hovoří o zahraničních útocích na volby," píše stanice BBC na svém ruskojazyčném webu. Jako velmi příhodné pro falšování se podle pozorovatelů jeví hlasování s přenosnou urnou, jejíž zanesení domů si údajně žádají nemohoucí voliči, ale ne vždy ji provází pozorovatel. Například moskevský aktivista Alexej Minjajlo se pozastavil nad tím, že v urně z volebního obvodu 1185 při putování po domech, trvajícím dvě hodiny a 40 minut, přibylo 54 hlasovacích lístků. Členové volební komise tak zřejmě potřebovali na návštěvu každého nemohoucího voliče jen necelé tři minuty, což podle pozorovatele prostě nebylo možné. A to navíc do volební místnosti později přišla žena, která už z domova údajně hlasovala. Tvrdila ovšem, že k ní nikdo nepřišel, uvedla BBC. Jen v Moskvě už podle BBC musely úřady kvůli odhalenému vhazování zfalšovaných hlasovacích lístků anulovat výsledky z osmi přenosných uren. Nezávislá média také upozorňují na "podivuhodně vysokou účast voličů", jak ji předkládají úřady, či na seznamy voličů s podezřelými údaji - například v Petrohradu vyvedli z volební místnosti členku volební komise Taťjanu Kosinovovou za to, že se pokoušela vyfotografovat seznam voličů, ve kterém figurovali voliči s adresou v nikým neobývané budově muzea obrany Leningradu. Její stížnost městský soud zamítl. V jiné petrohradské čtvrti dosáhli zástupci strany Spravedlivé Rusko příjezdu vyšetřovatelů do volební místnosti 1379 kvůli trezoru, ve kterém po prvním dnu hlasování uzamkli čisté hlasovací lístky - ale ráno už byly tyto lístky vyplněné. Zdokumentovat se však případ nepodařilo, pod záminkou hygienické očisty museli všichni opustit volební místnost, kde byly rovněž vypnuty kamery - a mezitím byl trezor nově zaplombován. Policie podle serveru OVD-info zadržela některé pozorovatele, včetně Iriny Faťjanovové, bývalé šéfky petrohradského štábu uvězněného opozičního vůdce Alexeje Navalného, jehož hnutí úřady zakázaly. Nakonec ji policie propustila bez sepsání protokolu. Faťjanovová na sociální síti informovala o případu, kdy ve volební místnosti chytili při činu muže, který k urně přišel s balíkem hlasovacích lístků se zaškrtnutým jménem dcery předsedy petrohradského sněmu. Ta ovšem prohlásila, že s "provokací opozice" nemá nic společného. V Novosibirsku trestně stíhají pozorovatele Svetomira Juna, který nahrál video o tom, že volební místnost nebyla přes noc uzamčena, ani ji nikdo nehlídal. Nyní je podezřelý z šíření lživé zprávy. Předsedkyně ústřední volební komise Ella Pamfilovová mezitím naopak obvinila z porušování pravidel nezávislá média a varovala je, že to pro ně nezůstane bez následků. Šéfka komise později podle agentury Interfax připustila osm případů vhazování zfalšovaných hlasovacích lístků v šesti regionech. Kvůli tomu bylo vyřazeno 7.465 neplatných hlasů. Na podivuhodné věci upozorňují pozorovatelé také při elektronickém hlasování. Server Meduza pod titulkem "Neuvěřitelné štěstí" informoval, že mluvčí prezidenta Vladimira Putina Dmitrij Peskov vyhrál soutěž vedenou mezi voliči na podporu hlasování přes internet a obdržel 10.000 bodů, které může vyměnit za slevové kódy na nákupy v supermarketech Diksi a Magnit, jakož i v řetězcích jídelen a kaváren. Účastníci mají také šanci vyhrát byt v Moskvě či auto.