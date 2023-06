Vládní balíček podle ANO poškodí ČR, hnutí chce, aby ho poslanci odmítli

Praha - Balíček pro konsolidaci veřejných financí, který ve středu schválila vláda, podle opozičního hnutí ANO poškodí Českou republiku a její ekonomiku. Na tiskové konferenci stínové vlády ANO to řekla šéfka poslaneckého klubu hnutí Alena Schillerová. ANO bude podle ní přesvědčovat poslance, aby předlohu odmítli a nutili vládu k tomu, aby usilovala o pokles na výdajové straně rozpočtu.

Kabinet počítá s úsporou 150,7 miliardy korun za dva roky. Návrh mimo jiné zvyšuje daň z příjmu právnických osob z 19 na 21 procent, slučuje na 12 procent snížené sazby DPH, které nyní činí deset a 15 procent a mění rozložení některých položek v sazbách DPH. Zavádí také odvod na nemocenské pojištění zaměstnanců nebo ruší řadu daňových výjimek, mimo jiné slevu na školkovné nebo slevu na studenta.

Podle ANO předloha Česko pouze poškodí a zpomalí růst ekonomiky. "Vláda Petra Fialy (ODS) je pravděpodobně jedinou ve vyspělém světě, která místo základních pilířů hospodářské politiky, což jsou hospodářský růst, prosperita firem a životní standard lidí, sleduje tupé excelovské tabulky ministra financí," uvedla Schillerová. Balíček považuje ANO za "jedovatý koktejl" a poslance bude přesvědčovat, aby ho odmítli.

ANO také kritizovalo, že ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) nebyl na tiskové konferenci vlády, aby balíček představil. Z fotografie zveřejněné na twitteru vyplývá, že byl v době jednání vlády i tiskové konference na Letních shakespearovských slavnostech. Schillerová to označila za příznačné. Fiala ve středu řekl, že projednávání bodů, které předložilo ministerstvo financí, se Stanjura účastnil, na zbytku jednání kabinetu ho zastoupil náměstek.

Schillerová později doplnila, že Stanjura podle ní již žádný důležitější materiál předkládat nebude. "Pokud místo toho, aby balíček jako tvůrce vysvětloval, jde do divadla, mám pochybnosti o jeho příčetnosti," řekla. Je to podle ní úplně stejné, jako kdyby šel někdo za školu při maturitě nebo do divadla při svatbě. Stínový premiér ANO Karel Havlíček řekl, že ho Stanjurovo chování nepřekvapuje. "Určitou aroganci a přezíravost v sobě má," konstatoval. Ministr však podle něj svým chováním hlavně "neskutečným způsobem potupil premiéra".

Šéfka komunikace ministerstva financí Michaela Lagronová Deníku N sdělila, že Stanjura byl na vládě přítomen, když se řešily materiály ministerstva. "Později ho zastoupil náměstek. Pokud jde o brífink a ministrovu účast na něm, vzhledem k tomu, že vláda schválila legislativní verzi návrhu bez jakýchkoli zásadních změn a tento návrh je ministrem intenzivně komunikován již od jeho představení 11. května, nepovažujeme ministrovu neúčast na tiskové konferenci za fatální," dodala.

Hnutí ANO také vadí, že podle vlády se má růst rodičovského příspěvku o 50.000 na 350.000 korun týkat jen dětí narozených od ledna. Koalice před jednáním zvažovala, že by částečně stoupl i pro děti narozené v druhé polovině letošního roku, případně i dříve. "Vláda tímto paskvilem dál rozděluje společnost," řekl poslanec ANO Aleš Juchelka. ANO navrhuje s ohledem na inflaci růst příspěvku o 100.000 korun. Do vládní předlohy bude prosazovat, aby alespoň částečně rostl u všech lidí, kteří pečují o dítě.