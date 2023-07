Vládní balíček bude ve Sněmovně čelit snaze o zamítnutí už v prvním čtení

Praha - Vládní konsolidační balíček bude ve Sněmovně čelit návrhu opozičního hnutí SPD na zamítnutí už v nynějším prvním čtení. Podle předsedy hnutí Tomia Okamury předloha představuje nejrozsáhlejší plošný růst daní. Rovněž místopředseda opozičního ANO a Sněmovny Karel Havlíček mluvil dnes před poslanci o plošném zvýšení daní, které neprospěje hospodářskému růstu. Okamura přednesl i návrh na vrácení zákona ke konsolidaci veřejných rozpočtů k dopracování, což se obecně chápe jako mírnější forma zamítnutí. Vzhledem ke sněmovní koaliční většině dolní komora jeho snahy s největší pravděpodobností odmítne.

Restartu ekonomiky podle Havlíčka není možné dosáhnout zvyšováním daní. "Ohrožujete budoucí růst hrubého domácího produktu," řekl. Kabinet jde ohledně daní podle někdejšího ministra průmyslu a obchodu a dopravy Havlíčka proti svým předvolebním a dokonce i nedávným slibům a vzhledem k tomu, že se skládá z pěti stran s různými pohledy, nemá jasnou a ucelenou vizi. Mělo by se sice podle něho šetřit, ale bez ohrožení investic a výdajů na vědu a inovace, a současně motivovat podnikatele a zaměstnance k výkonnosti. "Chcete, aby lidé šetřili, sami příkladem nejdete," prohlásil Havlíček na adresu vlády.

Konsolidační balíček podle Okamury zdraží životy všem obyvatelům a všem firmám prodraží podnikání. Navrhovaná opatření jsou podle něho zmatečná a kabinet Petra Fialy (ODS) podle něho "nasekává astronomické dluhy".

Podle předsedkyně klubu ANO a někdejší ministryně financi Aleny Schillerové není balíček ničím jiným než souborem daňových novel, které trvale zvyšují daňové zatížení lidí o desítky miliard korun ročně.

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) pří úvodním představení předlohy zdůraznil, že vláda se snažila o to, aby navrhovaná opatření nezasáhla příliš silně žádnou skupinu obyvatel. Míní, že se to povedlo. Ministr také upozornil na to, že kabinet nezasahuje do systému sociálních dávek.

Ke konsolidačnímu balíčku zatím vystupují řečníci s přednostním právem. Stanjurovo úvodní slovo trvalo více než hodinu. Havlíčkovo a Okamurovo vystoupení zabrala dohromady asi hodinu. Do běžné rozpravy poslanci podali pět desítek přihlášek. Sněmovna dnes může jednat o předloze do půlnoci, pokračovat bude s největší pravděpodobností i ve čtvrtek.