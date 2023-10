Vladimír Mlynář koncem roku 2023 odejde z funkce ředitele pro vnější vztahy PPF

Praha - Vladimír Mlynář odejde na konci letošního roku z funkce ředitele pro vnější vztahy finanční skupiny PPF. Ke stejnému datu rovněž ukončí členství v jejím představenstvu. S PPF však bude spolupracovat i nadále jako externí poradce pro vybrané projekty. Skupina to dnes oznámila ČTK. Mlynář na síti X uvedl, že se rozhodl odejít, aby otevřel dveře nové životní výzvě.

"Práce v PPF byla profesně to nejzajímavější, co jsem v životě dělal. Zejména možnost pracovat s Petrem Kellnerem byla skutečně výjimečnou životní zkušeností. Teď ale přišel čas na nové životní výzvy," uvedl ke svému odchodu Mlynář. Na sociální síti doplnil, že v něm v posledních letech sílil pocit, aby zkusil něco nového. "A protože mě život naučil, že mám svůj vnitřní hlas poslouchat, rozhodl jsem otevřít dveře ještě jedné životní výzvě," napsal bez dalších podrobností.

Mlynář odpovídal za externí vztahy skupiny 13 let a byl jedním z blízkých spolupracovníků zakladatele a hlavního majitele PPF Kellnera, který zemřel při letecké nehodě v roce 2021. "S Vladimírem jsme se u nejrůznějších projektů skupiny PPF setkávali víc než deset let. Spolupráce s ním byla vždy profesionální a z lidského hlediska velmi obohacující," uvedl dnes výkonný ředitel PPF Jiří Šmejc.

Do skupiny PPF Mlynář nastoupil v roce 2010. Dříve pracoval jako novinář, mimo jiné byl zástupcem šéfredaktora a šéfredaktorem týdeníku Respekt. V roce 1998 vstoupil do politiky, kde působil až do roku 2005 jako ministr bez portfeje nebo informatiky a jako poslanec za Unii svobody. Rovněž byl šéfporadcem předsedy vlády ČR. V letech 2008 až 2009 pracoval pro telekomunikační společnost Telefónica O2.

Skupina PPF je aktivní ve 25 zemích. Investuje do řady odvětví, od finančních služeb přes telekomunikace, média, biotechnologie, nemovitosti až po strojírenství. PPF působí v Evropě, Asii a Severní Americe. Skupina vlastní aktiva 40 miliard eur (asi 980 miliard Kč) a zaměstnává celosvětově 61.000 lidí.