Vladimír Mišík vydává nové album Noční obraz, koncertní křest neslibuje

Praha - Zpěvák a hudebník Vladimír Mišík ve spolupráci s producentem a skladatelem Petrem Ostrouchovem vydá 24. září album s názvem Noční obraz. Vzhledem k Mišíkovým zdravotním problémům však zatím neplánují žádný koncertní křest nové nahrávky. "Nevíme, co na podzim přinese covid. Máme spolu domluvený malý koncert, který už se rok a půl posouvá. Vydání nové desky nemusí být nutně spojené s koncertem," řekl v rozhovoru s ČTK Ostrouchov.

"Nemůžu nic zaručit, trpím různými zdravotními nepříjemnostmi. Na vydání desky se těším, budou kolem toho nějaké akce, ale nejsem si jistý, že budou z mé strany pěvecké nebo hudební. Nedá se nic dělat, když je člověku tak zle, že na to jeviště sotva vyleze, tak nemá cenu lámat to přes koleno," dodal Mišík, který letos 8. března oslavil 74. narozeniny. Na sociálních sítích 1. dubna oznámil, že kvůli zdravotním problémům končí s koncertováním. O jeho ukončení koncertní činnosti se spekulovalo už delší dobu.

Nahrávka Noční obraz navazuje na předchozí desku Jednou tě potkám, která získala šest cen Anděl. Vydání novinky předcházel singl a animovaný videoklip režisérky Michaely Pavlátové k písni Šedesátá léta, který od svého uvedení 9. září zaznamenal téměř 50.000 zhlédnutí.

Na albu mimo jiné hostují americký soubor Blind Boys of Alabama, Mike Marshall, Ondřej Pivec, František Kop, Radek Baborák a Ostrouchova kapela Blue Shadows. V roli vokalistů nahrávali Lenka Dusilová, Robert Křesťan, Lenka Nová nebo Markéta Foukalová. Hudbu pro album složili Ostrouchov a Mišík. "S Láďou (Mišíkem) je to inspirativní spolupráce, psát pro něho písničky je bonus ke všemu, co jsem dělal. Baví mě trefovat se mu na tělo, je to skvělý zážitek," uvedl Ostrouchov.

Mišík přispěl i několika texty. Dalšími jsou zhudebněné básně Jana Skácela, Václava Hraběte, Františka Hrubína a Jiřího Ortena. V případě skladby Děkuji Ostrouchov zhudebnil text nedávno zesnulého skladatele a zpěváka Davida Stypky. "Myslel jsem, že mám svoji velkou knihovnu poezie pobranou, ale Petr (Ostrouchov) začal nosit věci jako Skácela, kterého jsem tolik nečetl. Našel jsem ještě dva texty Václava Hraběte, básní je dost, pořád je co objevovat," konstatoval Mišík.

Vzhledem k tomu, že během natáčení desky provázely kytaristu Mišíka zdravotní problémy s rukou, na albu pouze zpívá. "Kytara šla obrazně do futrálu, stihl jsme nahrát pouze některé demonahrávky. Zpěv mi kupodivu nedělal problémy, točili jsme to skoro rok a v klidu, byl jsem dostatečně odpočatý, což se ve studiu Sono projevilo na mé pěvecké kondici, nebyl jsem ve stresu," řekl.

K Mišíkovým sedmdesátinám v roce 2017 vznikl filmový dokument Nechte zpívat Mišíka, který natočila Jitka Němcová. Film obsahuje řadu dokumentárních záběrů i hraných scén. Dokument připomíná, že po Mišíkovi je od roku 1995 pojmenovaná planetka, ukazuje nátlak bývalé Státní bezpečnosti na Mišíkovu matku, zachycuje setkání Mišíka s básníkem Josefem Kainarem, připomíná účinkování zpěváka před pražským koncertem Rolling Stones i fakt, že Mišík z osobních důvodů odmítl vyznamenání od prezidenta Miloše Zemana. Název dal snímku zákaz Mišíkovy umělecké činnosti v 70. letech.

Mišík s hudbou začínal v 60. letech, kdy zpíval například s Kometami, Matadors a Blue Effectem. Ke konci první poloviny 70. let založil skupinu Etc..., se kterou přes mnohé personální změny koncertoval další desítky let.