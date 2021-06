Vladimír Mišík vydá v září nové album s názvem Noční obraz

Praha - Zpěvák, hudebník a zakládající člen kapel Blue Effect a Etc... Vladimír Mišík vydá v září nové studiové album s názvem Noční obraz. Spolupracoval na něm opět s producentem a skladatelem Petrem Ostrouchovem a jeho kapelou Blue Shadows. Nahrávka navazuje na předchozí desku Jednou tě potkám, která získala šest cen Anděl. Hostují na ni soubor Blind Boys of Alabama, Mike Marshall, Ondřej Pivec, František Kop nebo Radek Baborák. V roli vokalistů nahrávali Lenka Dusilová, Robert Křesťan, Lenka Nová nebo Markéta Foukalová. Vydání novinky bude předcházet singl a videoklip k písni Šedesátá léta.

"Dneska už se to vzhledem k youtube a podobně skoro musí. V České televizi už písničky dávno neběží. Vybrali jsme skladbu Šedesátá léta, což je taková swingovka, kde zpívají Blind Boys of Alabama, což mě šokovalo, že to takhle Petr (Ostrouchov) korespondenčně zařídil. Klip bude dělat paní Michaela Pavlátová a bude animovaný," řekl ČTK na dnešním setkání s novináři Mišík.

Hudbu na album složili Ostrouchov a Mišík, který přispěl i několika texty. Dalšími jsou zhudebněné básně Jana Skácela, Václava Hraběte, Františka Hrubína a Jiřího Ortena. V případě skladby Děkuji Ostrouchov zhudebnil text nedávno zesnulého skladatele a zpěváka Davida Stypky.

"Texty dostal za úkol Petr (Ostrouchov), protože na předchozí desku je také víceméně vybíral on. K vybraným básníkům zhudebnil nějaké moje texty, čímž mě vytrhnul z takové covidové letargie, takže jsem se trochu zaktivizoval po zdravotních problémech. Moje texty jsou takové jasné, je to o těch holkách, hospodách a tak," podotkl Mišík.

Ostrouchov sdělil, že práce s Mišíkem na předchozím albu Jednou tě potkám byl úžasný zážitek, který si chtěl ještě prodloužit a zopakovat. "Začal jsem mu nenápadně posílat návrhy nových písní a když mi od něho začaly chodit dlouhé sms zprávy s novými texty, věděl jsem, že už vlastně pracujeme na nové desce," sdělil Ostrouchov.

Mišík, který letos 8. března oslavil 74. narozeniny, na sociálních sítích 1. dubna oznámil, že končí s koncertováním. Důvodem jsou zdravotní problémy. O jeho ukončení koncertní činnosti se spekulovalo už delší dobu.

K Mišíkovým sedmdesátinám v roce 2017 vznikl filmový dokument Nechte zpívat Mišíka, který natočila Jitka Němcová. Film obsahuje řadu dokumentárních záběrů i hraných scén. Režisérka mimo jiné rozkryla tajemství Mišíkova otce, kterým byl důstojník americké armády John Gaughan. Mišík otce nikdy nepoznal, protože krátce po seznámení s matkou opustil Evropu. Mišík posléze uvěřil falešné zprávě, že Gaughan zahynul během válečného konfliktu v Koreji. Ukázalo se však, že zemřel až v roce 2007. O Mišíkovi, který díky němu získal v USA šest bratrů a tři sestry, celý život nevěděl. Dokument připomíná, že po Mišíkovi je od roku 1995 pojmenovaná planetka, ukazuje nátlak bývalé Státní bezpečnosti na Mišíkovu matku, zachycuje setkání Mišíka s básníkem Josefem Kainarem, připomíná účinkování zpěváka před pražským koncertem Rolling Stones i fakt, že Mišík z osobních důvodů odmítl vyznamenání od prezidenta Miloše Zemana. Název dal snímku zákaz Mišíkovy umělecké činnosti v 70. letech.

Mišík s hudbou začínal v 60. letech, kdy zpíval například s Kometami, Matadors a Blue Effectem. Ke konci první poloviny 70. let založil skupinu Etc..., se kterou přes mnohé personální změny koncertoval další desítky let.