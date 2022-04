Vladimir Kličko kvůli Foremanovu rekordu zvažuje návrat do ringu

Hamburk - Bývalý mistr světa v boxu těžké váhy Vladimir Kličko pomýšlí na návrat do ringu. Motivuje ho rekord George Foremana, který se dokázal v roce 1994 vrátit na světový profesionální trůn ve věku 45 let a 299 dnů. Mladší z ukrajinských bratrů Kličkových v březnu oslavil 46. narozeniny.

"Nechci slibovat nic velkého, ale pokud budu v dobré formě, kdo ví? Ten sen zlomit rekord George Foremana možná mám," řekl Kličko v rozhovoru s německým deníkem Bild.

Už v minulosti naznačil, že ho Foremanův věkový rekord zajímá, zdůraznil ale, že by se nejednalo o klasický comeback, ale o jednorázový návrat do ringu. "Nechci lámat čelisti, chci zlomit rekord. Už jsem to řekl před válkou," uvedl Vladimir Kličko, jenž se po invazi Ruska na Ukrajinu připojil k aktivním zálohám a podporuje bratra Vitalije, rovněž bývalého mistra světa a nyní starostu Kyjeva. "Naučil jsem se, že i přes válku nesmí člověk zapomínat na život. Motivuje mě každé ráno vstát a sportovat. Během války jde ale o mír na Ukrajině, a až nastane, pak si o tom pohovoříme znovu," dodal Kličko.

Foreman jej už dříve od návratu do ringu zrazoval. "Proč by měl ještě boxovat? Snad jen, pokud by skutečně potřeboval peníze, pak by to mohl zkusit. Ale pokud mu bude po finanční stránce všechno klapat, radil bych mu, aby už neboxoval," vzkázal před časem Foreman. Nyní třiasedmdesátiletý Američan se naposledy stal mistrem světa po vítězství nad krajanem Michaelem Moorerem, který je o 18 let mladší. Získal tehdy pásy organizací WBA a IBF, oba pak ještě dokázal obhájit a šampionem byl až do 48 let.

Vladimir Kličko ukončil kariéru v létě 2017 s bilancí 69 zápasů v profesionálním ringu a 64 vítězství. Jeho éru ukončily po sobě jdoucí porážky s Brity Tysonem Furym a Anthonym Joshuou.