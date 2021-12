Vladař vychytal v NHL výhru, Vejmelka inkasoval sedmkrát

ČTK/AP/Jae C. Hong

Hokejista Calgary Daniel Vladař likviduje střelu z nájezdu Trevora Zegrase z Anaheimu. ČTK/AP/Jae C. Hong

New York - Brankář Daniel Vladař dovedl v NHL hokejisty Calgary k výhře 4:3 po nájezdech na ledě Anaheimu, když zastavil 31 střel a v rozstřelu i oba pokusy domácích. Karel Vejmelka nenavázal na minulý zápas, ve kterém si připsal první nulu v soutěži, a v pátečním programu naopak pustil nejvíce gólů v elitní soutěži v kariéře. Trebíčský rodák vytahoval puk z branky sedmkrát z 32 střel při domácí prohře Arizony 1:7 s Vegas.

Vladař vychytal v posledních dvou zápasech proti Bostonu a Ottawě čisté konto. Jeho neprůstřelnost se zastavila na 140 minutách a 54 sekundách, když ho z dorážky překonal na začátku druhé třetiny Sonny Milano.

Calgary rychle otočilo na 3:1, o obrat se svými trefami zasloužili Blake Coleman, Elias Lindholm a Sean Monahan. Anaheim ale na přelomu druhé a třetí třetiny vyrovnal. Zblízka se prosadil Rickard Rakell a přesilovou hru využil Vinni Lettieri. Skóre se poté neměnilo a zápas dospěl až do rozstřelu, který trval jen dvě kola. Vladař zneškodnil oba pokusy domácích, zatímco Johnny Gaudreau a Matthew Tkachuk nájezdy proměnili.

"Nebyl to jednoduchý zápas. Doma mají skvělou bilanci a hrají výborný hokej. Hodně se tlačí do branky a mají také úžasné přesilovky, ale byli jsme lepší," řekl Vladař, který chytal po téměř dvou týdnech. "Hodně jsem se soustředil na začátek, na první střelu. Nechtěl jsem, aby dali rychlý gól, a pomohla mi i tyčka. Mohl jsem pustit méně branek, ale výhra je výhra," prohlásil.

Calgary je nejlepším týmem Západní konference a s Vladařem v brance získalo 11 z 12 možných bodů. Český gólman je čtvrtý v NHL s úspěšností zásahů 93,9 procent. "Hodně to pro mě znamená, ale nechci létat příliš vysoko. Každý zápas začíná od nuly a nikoho nezajímá, jakou mám bilanci," doplnil Vladař, který do týmu přišel před sezonou z Bostonu, kde odchytal jen pět utkání.

Vejmelka zneškodnil v posledních dvou zápasech 83 z 84 střel a připsal si první dvě výhry v soutěži, ale tentokrát nenapravil chyby v obraně, která často propadala, a Vegas nekompromisně trestalo. Skóre otevřel v sedmé minutě hostující útočník Jonathan Marchessault z přečíslení dva na jednoho. Ze stejné herní situace Arizona vzápětí vyrovnala díky Travisi Boydovi, ale to bylo z její strany vše.

"Je to zklamání. Tento zápas byl krokem zpátky," řekl trenér Arizony André Tourigny. "Chceme, aby se soupeřům proti nám hrálo těžko, ale často jsme vepředu propadali a ztráceli kotouče. Nabídli jsme mu tím přečíslení a jednoduché gólové šance, takové jsou snem každého útočníka," dodal. Boyd souhlasil, že nechali Vejmelku na holičkách. "Všechny góly padly z přečíslení, měli jich hodně. Takhle nemůžeme hrát. Mají kvalitní tým a potrestal nás za to."

Divoký průběh nabídl zápas ve Winnipegu, který porazil New Jersey 8:4. Domácí vedli už v osmé minutě 3:0, ale na začátku druhé třetiny prohrávali o gól. Zbytek zápasu ovládli Jets, na polovině jejich branek se podílel Mark Scheifele (3+1). Na druhé straně vyšel naprázdno Pavel Zacha, nicméně jako jeden z mála hráčů Devils se nedostal do záporných čísel ve statistice plus minus.

New York Rangers zdolal na svém ledě San Jose 1:0 a připsal si pátou výhru v řadě. Jediný gól vstřelil v sedmé minutě Ryan Strome. O nulu se podělili Alexandar Georgijev a Igor Šesťorkin, který se na začátku třetí třetiny zranil. Hrací plochu opustil s dopomocí a nezatěžoval pravou nohu. "Řekli mi, že to není tak špatné, jak to vypadalo," upřesnil trenér Rangers Gerard Galland. Na druhé straně scházel v sestavě Radim Šimek, Tomáš Hertl v utkání nebodoval.

Statistika pátečních zápasů NHL:

NY Rangers - San Jose 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Branka: 7. R. Strome. Střely na branku: 27:28. Diváci: 16.726. Hvězdy zápasu: 1. R. Strome, 2. Fox (oba NY Rangers), 3. Hill (San Jose).

Winnipeg - New Jersey 8:4 (3:2, 3:2, 2:0)

Branky: 2., 40. a 50. Scheifele, 4. a 31. Ehlers, 8. Vesalainen, 36. Morrissey, 57. Lowry - 10. Severson, 20. J. Hughes, 21. Hischier, 22. Graves. Střely na branku: 40:37. Diváci: 13.844. Hvězdy zápasu: 1. Scheifele, 2. Ehlers, 3. Wheeler (všichni Winnipeg).

Arizona - Vegas 1:7 (1:2, 0:4, 0:1)

Branky: 8. Boyd - 14. a 29. Pacioretty, 7. Marchessault, 28. Stephenson, 33. Amadio, 36. Dadonov, 58. N. Roy. Střely na branku: 30:32. Karel Vejmelka odchytal za Arizonu celé utkání, inkasoval sedm branek z 32 střel a úspěšnost zásahů měl 78,1 procenta. Diváci: 12.389. Hvězdy zápasu: 1. Pacioretty, 2. Dadonov, 3. R. Smith (všichni Vegas).

Anaheim - Calgary 3:4 po sam. nájezdech (0:0, 2:3, 1:0 - 0:0)

Branky: 21. Milano, 40. Rakell, 43. Lettieri - 24. Coleman, 31. E. Lindholm, 36. Monahan, rozhodující sam. nájezd J. Gaudreau. Střely na branku: 34:36. Daniel Vladař odchytal za Calgary celý zápas, inkasoval tři branky z 34 střel a úspěšnost zásahů měl 91,2 procenta. Diváci: 12.427. Hvězdy zápasu: 1. Rakell, 2. Zegras (oba Anaheim), 3. Monahan (Calgary).

Seattle - Edmonton 4:3 (2:1, 2:1, 0:1)

Branky: 1. Gourde, 11. A. Larsson, 34. Blackwell, 36. Wennberg - 7. Draisaitl, 29. Bouchard, 52. McDavid. Střely na branku: 34:32. Diváci: 17.151. Hvězdy zápasu: 1. Wennberg (Seattle), 2. Bouchard (Edmonton), 3. A. Larsson (Seattle).