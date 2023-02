Vladař si připsal v českém brankářském souboji výhru, Vejmelka čelil 51 střelám

New York - Daniel Vladař pomohl v NHL v českém brankářském souboji jedenácti zákroky k výhře hokejistů Calgary 6:3 v Arizoně. Mnohem více práce měl ale na druhé straně jeho krajan Karel Vejmelka, který čelil 51 střelám. Petr Mrázek kryl záda Jaxsonu Stauberovi, který dovedl Chicago k vítězství 4:3 v Dallasu. David Rittich sledoval ze střídačky Winnipegu prohru spoluhráčů 1:2 na ledě New York Islanders.

Vejmelku překonal zblízka na začátku zápasu Milan Lucic, Arizona ale v pasáži od 22. do 32. minuty otočila na 3:1. Nejdříve využil přesilovou hru Nick Schmaltz střelou bez přípravy z levého kruhu. Druhý gól si Calgary vstřelilo samo, odražený puk si srazil do vlastní branky Chris Tanev. Povedenou desetiminutovku korunoval Matias Maccelli v přečíslení dva na jednoho.

Calgary ještě ve druhé třetině vyrovnalo. Z dorážky se prosadil v přesilové hře Elias Lindholm a za 62 sekund zaskočil Tyler Toffoli Vejmelku střelou zpoza levého kruhu přes obránce. V početní převaze strhl Jakob Pelletier tečí vedení na stranu Flames. V brejku tři na dva se Walker Duehr natlačil z pravé strany před českého gólmana a bekhendem zvýšil. Výsledek završil Mikael Backlund, který v další přesilové hře zakončil souhru do odkryté branky.

"I když jsme prohrávali 1:3 a trochu pracovaly nervy, tak jsme věřili, že dříve nebo později nám to začne padat, protože jsme měli spoustu šancí a střel," uvedl Lindholm, který si připsal pětistý bod v NHL (198 + 302).

Calgary snížilo ztrátu na postupovou osmičku v Západní konferenci na rozdíl dvou bodů. "Před třetí třetinou (za stavu 3:3) jsme si zdůrazňovali, že je v sázce naše sezona a že jsou tyhle body velmi důležité. Hráli jsme pak solidně," dodal Lindholm. Vladař si připsal výhru poprvé od 27. ledna.

Chicago se ještě před týdnem krčilo na dně celé NHL, ale poslední čtyři zápasy vyhrálo. V Dallasu se Blackhawks nezlomili ani poté, co prohrávali po gólech Tylera Seguina, Jamieho Benna a Jasona Robertsona ve 25. minutě už 0:3. O obrat se postarali Max Domi a Patrick Kane shodnou bilancí dvou branek a jedné přihrávky.

Obrovskou šanci na vyrovnání zahodil Radek Faksa sto sekund před koncem třetí třetiny. Český útočník stál na hranici brankoviště a dostal se k němu od zadního mantinelu puk, kterým pouze oprášil chrániče Staubera, který se díval jiným směrem. Situace se ještě zkoumala u videa, ale puk nepřešel brankovou čáru. Dallas tak prohrál popáté za sebou a přišel o možnost vrátit se v případě výhry do čela Západní konference.

"Měli jsme hrát za stavu 3:0 chytřeji. Nakopl je první gól, který dali v přesilovce, a zbytečnými ztrátami jsme je vrátili zpět do zápasu," zlobil se trenér Dallasu Peter DeBoer. "Neudělali nic mimořádného. Už nemají co ztratit, hrají uvolněněji. Využili naše chyby, tři góly dali z přečíslení. Bylo to o nás. Zbytečně jsme polevili," doplnil kapitán Benn.

Během série čtyř výher, z nichž dvě vychytal Mrázek, nasbíral Kane deset bodů (7+3). "Najednou jsme se rozjeli. Začal jsem se cítit dobře, sebevědoměji a z toho vyplývají i dnešní akce," vysvětlil Kane.

Islanders dostal do vedení na konci první třetiny z dorážky Sebastian Aho, ve 25. minutě vyrovnal v početní převaze Nikola Ehlers. Na další gól se čekalo až do poloviny třetí třetiny, v níž se prosadil zblízka Simon Holmström. První hvězdou zápasu byl vyhlášen gólman Islanders Ilja Sorokin, který kryl 25 střel. I jeho zásluhou si tým z New Yorku upevnil pozici v postupové osmičce Východní konference. Před devátým Pittsburghem má náskok čtyř bodů.

Výsledky NHL: NY Islanders - Winnipeg 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) Branky: 18. Aho, 50. Holmström - 25. Ehlers. Střely na branku: 22:26. Diváci: 17.255. Hvězdy zápasu: 1. Sorokin, 2. Aho, 3. Martin (všichni NY Islanders). Arizona - Calgary 3:6 (0:1, 3:2, 0:3) Branky: 22. Schmaltz, 30. Keller, 32. Maccelli - 5. Lucic, 33. E. Lindholm, 34. Toffoli, 45. Pelletier, 46. Duehr, 57. Backlund. Střely na branku: 14:51. Karel Vejmelka odchytal za Arizonu celé utkání, inkasoval šest branek z 51 střel a úspěšnost zásahů měl 88,2 procenta. Daniel Vladař odchytal za Calgary celé utkání, inkasoval tři branky ze 14 střel a úspěšnost zásahů měl 85,7 procenta. Diváci: 4600. Hvězdy zápasu: 1. E. Lindholm, 2. Toffoli (oba Calgary), 3. Keller (Arizona). Dallas - Chicago 3:4 (2:0, 1:3, 0:1) Branky: 13. Seguin, 15. Jamie Benn, 25. Robertson - 31. a 45. Domi, 36. a 39. P. Kane. Střely na branku: 32:23. Diváci: 18.326. Hvězdy zápasu: 1. Domi, 2. P. Kane (oba Chicago), 3. Jamie Benn (Dallas). Tabulky NHL: Východní konference: Atlantická divize: 1. Boston 56 43 5 8 210:118 91 2. Toronto 58 35 8 15 200:156 78 3. Tampa Bay 56 36 3 17 201:163 75 4. Florida 60 29 6 25 209:210 64 5. Detroit 56 27 8 21 175:180 62 6. Buffalo 55 28 4 23 204:193 60 7. Ottawa 56 27 4 25 172:179 58 8. Montreal 57 24 4 29 156:207 52 Metropolitní divize: 1. Carolina 56 38 8 10 192:148 84 2. New Jersey 57 37 5 15 197:154 79 3. NY Rangers 57 33 9 15 192:156 75 4. NY Islanders 61 30 7 24 177:171 67 5. Pittsburgh 56 27 9 20 180:178 63 6. Washington 59 28 6 25 176:173 62 7. Philadelphia 59 23 10 26 159:190 56 8. Columbus 57 18 5 34 146:212 41 Západní konference: Centrální divize: 1. Dallas 58 30 12 16 188:152 72 2. Winnipeg 58 35 1 22 181:150 71 3. Colorado 55 31 5 19 173:155 67 4. Minnesota 57 31 5 21 169:162 67 5. Nashville 55 27 6 22 157:167 60 6. St. Louis 57 26 3 28 176:209 55 7. Arizona 58 20 9 29 158:205 49 8. Chicago 57 20 5 32 143:206 45 Pacifická divize: 1. Vegas 57 34 5 18 186:160 73 2. Los Angeles 58 32 7 19 197:195 71 3. Edmonton 58 31 8 19 218:193 70 4. Seattle 57 32 6 19 197:178 70 5. Calgary 58 27 11 20 186:179 65 6. Vancouver 57 22 5 30 195:231 49 7. San Jose 58 18 11 29 174:213 47 8. Anaheim 58 17 7 34 145:246 41