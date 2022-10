Vladař se stal v přípravě NHL hvězdou zápasu, Hertl dvakrát asistoval

New York - Hokejový brankář Daniel Vladař zastavil v přípravě na NHL na ledě Edmontonu 36 střel při prohře Calgary 1:2 a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. Tomáš Hertl se podílel dvěma přihrávkami na výhře San Jose 7:3 ve Vegas. David Kämpf a Filip Král přispěli shodně jednou asistencí k vítězství Toronta 6:3 nad Ottawou. Ondřej Palát připravil jediný gól New Jersey, které podlehlo doma New York Rangers 1:2.

Vladař, který by měl v sezoně opět působit v roli náhradníka Jacoba Markstöma, má v přípravě před startem NHL slušnou formu. Odchytal celkem osm třetin, v nichž inkasoval pouze čtyři branky a dvakrát se dostal mezi tři hvězdy zápasu.

V Edmontonu jej překonal v úvodu zblízka Leon Draisaitl, poté ale český gólman vytáhl několik skvělých zákroků. Při jednom vychytal i Connora McDavida a nestačil až na střelu Bretta Kulaka, který zápas rozhodl v čase 49:55. Jediný gól Calgary dal v 16. minutě Dillon Dube.

San Jose rozdělilo mančaft na dvě poloviny. Ve Vegas vedl mužstvo Hertl, po jehož asistencích vedlo 1:0 a 2:1. Český centr si vylepšil v přípravě bilanci na čtyři přihrávky ve třech zápasech. Hlavním strůjcem výhry se ale stal Daniil Guščin, jenž nasázel hattrick. Obránce Sharks Radim Šimek si připsal dva kladné body za účast na ledě při vstřelené brance. Domácí Jack Eichel skóroval dvakrát a všech sedm gólů inkasoval Adin Hill, jemuž kryl záda Jiří Patera.

Druhá polovina kádru San Jose podlehla v Anaheimu 1:4. V dresu poražených dostal šanci Adam Raška, který stihl rozdat za necelých deset minut pět hitů, nejvíce ze všech aktérů v zápase. Domácí rozhodli v úvodu, už po 14 minutách vedli o tři góly. Ducks ale bezprostředně po první brance zatrnulo. Po nárazu do mantinelu byl na nosítkách odnesen Urho Vaakanainen. Klub později uklidnil fanoušky zprávou, že finský hráč je při vědomí a hýbe všemi končetinami.

Toronto vyhrálo první třetinu 3:0, u druhé branky založil Kämpf přečíslení tři na dva. Král si připsal asistenci ve 49. minutě u gólu na 4:2, který vstřelil Denis Malgin z dorážky střely Nicholase Robertsona.

Po přihrávce Paláta, jenž nastupoval v elitní lajně New Jersey, otevřel skóre ve 23. minutě Jack Hughes. Hosté otočili zápas ve třetí třetině a kladný bod za účast na ledě při vstřelené brance si připsal Filip Chytil, který vedl první útok a ze všech forvardů Rangers měl nejvyšší icetime (20:50) i počet střel (5).

Detroit se třemi českými hráči podlehl doma Washingtonu 0:2. Filip Hronek byl na ledě u obou inkasovaných gólů, Filip Zadina a Dominik Kubalík u jednoho. V pátečním programu nejvíce zazářil Matt Duchene, který řídil dvěma góly a třemi asistencemi výhru Nashvillu 7:1 nad Tampou Bay.

Přípravné zápasy před startem NHL:

Nashville - Tampa Bay 7:1 (3:0, 1:0, 3:1)

Branky: 6. a 43. Jeannot, 38. a 46. Duchene, 7. Carrier, 19. Sissons, 47. Sanford - 45. Hagel.

New Jersey - NY Rangers 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)

Branky: 23. J. Hughes (Palát) - 44. Panarin, 52. K. Miller.

Ottawa - Toronto 3:6 (1:3, 1:0, 1:3)

Branky: 20. Kelly, 30. Batherson, 60. Crookshank - 8. a 58. Robertson, 9. Aube-Kubel (Kämpf), 10. Mete, 49. Malgin (Král), 58. Holl. Hráno v Belleville.

Detroit - Washington 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Branky: 34. Carlson, 59. Eller.

Edmonton - Calgary 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Branky: 9. Draisaitl, 49. Kulak - 16. Dube. Daniel Vladař odchytal za Calgary 59 minut a 8 sekund, inkasoval dva góly z 38 střel a úspěšnost zásahů měl 94,7 procenta.

Anaheim - San Jose 4:1 (3:0, 1:1, 0:0)

Branky: 10. Grant, 13. Comtois, 14. Vatrano, 30. Beaulieu - 27. Couture.

Vegas - San Jose 3:7 (1:1, 1:4, 1:2)

Branky: 19. a 41. Eichel, 34. R. Smith - 26., 36. a 45. Guščin (na první Hertl), 7. E. Karlsson (Hertl), 29. Benning, 30. Gadjovich, 52. Kunin.