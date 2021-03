Vladař při premiéře v NHL zářil, gólem pomohl k výhře i Pastrňák

New York - Daniel Vladař chytal v NHL poprvé od začátku, kryl 34 střel a dovedl Boston k výhře 2:1 v Pittsburghu. Český gólman byl vyhlášen největší hvězdou zápasu. Premiéru mu zpříjemnili David Pastrňák gólem a Jakub Zbořil asistencí u vítězné trefy. Filip Hronek přidal ke dvěma asistencím i první trefu sezony, čímž pomohl Detroitu k vítězství 4:2 nad Carolinou. Jeho spoluhráč Filip Zadina si připsal jednu přihrávku, na druhé straně připravil gól Martin Nečas. V úterním programu ještě zaznamenali asistenci Jakub Vrána a Ondřej Palát.

Vladař už zasáhl do NHL v posledním play off, když střídal Jaroslava Haláka v utkání s Tampou Bay ve 32. minutě za stavu 1:4 a pustil tři góly z 12 střel. Třiadvacetiletý brankář tentokrát zářil a nejlepší zákrok vytáhl v polovině úvodní třetiny, v níž obral Coltona Scevioura o vyrovnávací gól na 1:1. Útočník Pittsburghu už zakončoval z levého kruhu do prázdné branky, ale český gólman se proti střele natáhl hokejkou, kterou puk trefil.

"Celá střídačka byla na nohou," řekl trenér Bostonu Bruce Cassidy. "Když předvede gólman takový zákrok, všechny hráče to nakopne. Co to udělalo s ním, nevím. Neznám ho tak dobře. Předpokládám, že mu to ale dodalo sebevědomí a že se mohl cítit dobře. Naše hráče rozhodně pozvedl a soupeř měl o čem přemýšlet," dodal.

Úvodní gól zápasu dal Pastrňák, jenž se dostal za obranu domácích a při bekhendové kličce zasunul puk mezi betony Caseyho DeSmithe. Vladaře překonal jen z dorážky Brandon Tanev, který ještě v první třetině vyrovnal. Stejný hráč byl v prostřední části vyloučen na pět minut a do konce utkání. Během dlouhého oslabení po chybě Pastrňáka ujel Mark Jankowski, ale českého gólmana zachránila tyč.

Zápas rozhodl ve 48. minutě Trent Frederic, po Zbořilově přihrávce se trefil zpoza mezikruží. U vítězného gólu dobře clonil před brankou Pastrňák. "Jsem teď nejšťastnější člověk na světě," rozplýval se Vladař, který je po Vítku Vaněčkovi z Washingtonu druhým českým gólmanem, který v této sezoně debutoval. "Vždy bylo mým snem chytat v NHL. Dostal jsem příležitost a mám výhru. Nezažil jsem v hokeji lepší den," podotkl.

Pittsburgh, který v předchozích dnech porazil Boston v obou zápasech se skóre 8:1, neprodloužil sérii šesti výher. Navíc se mu zranil Jevgenij Malkin po střetu s Jarredem Tinordim, který později po střetu s Tanevem a nárazu do mantinelu také odstoupil.

Hronek asistoval v první třetině u obou gólů, jimiž Adam Erne otočil v přesilových hrách na 2:1. K vyrovnání přispěl velkým dílem Zadina, po jehož jeho průniku a zakončení střílel Erne zblízka do odkryté branky. Na začátku druhé třetiny upravil Sebastian Aho skóre na 2:2 střelou bez přípravy po krásné přihrávce Nečase napříč celým pásmem.

Robby Fabbri strhl ve 33. minutě opět vedení na stranu Detroitu a výhru zpečetil Hronek při power play. Český obránce se zmocnil ve vlastním pásmu puku v rohu a přes celé kluziště ho poslal do prázdné branky.

"Podporuje útok dobře celou sezonu, proto nás jinak netrápilo, že ještě neměl gól. Jsem si ale jistý, že je rád, že konečně skóroval," řekl trenér Detroitu Jeff Blashill na adresu Hronka, který je s osmnácti body (1+17) nejproduktivnějším hráčem týmu. Český obránce při posunutém startu NHL nastupoval v extralize a za svůj mateřský klub Hradec Králové dal deset gólů v 22 utkání. V NHL se ale prosadil po více než roce.

Carolina prohrála poprvé po osmi zápasech. "Necítili jsme se pod tlakem. Mnohem horší je to, když máte sérii proher a potřebujete vyhrát," řekl Nečas. "Samozřejmě chcete vítězit pokaždé, ale tohle je nejlepší liga na světě. Je to těžké. Nemůžete vyhrávat pořád. Ale byl to těsný zápas, rozhodly ho speciální formace," dodal.

Sérii výher neprotáhli ani hráči New York Islanders, kteří podlehli ve Washingtonu 1:3. Jejich šňůra se zastavila na čísle devět. Domácí si vypracovali klíčový třígólový náskok v rozmezí 31. a 41. minuty. Rozdílovou branku si připsal Alexandr Ovečkin a svým 718. zásahem v NHL se osamostatnil v historickém pořadí střelců na 6. místě od Phila Esposita. Pátý Marcel Dionne má o třináct branek víc. Ruský útočník zaznamenal i přihrávku a jako 35. hráč překonal 1300 bodů (718+583).

Vrána vymyslel gól na 3:0 a jeho přihrávku z pravého kruhu na hranici brankoviště pohodlně zasunul do prázdné branky Nicklas Bäckström. Vaněček, který vychytal o den dříve první nulu v NHL, zůstal na střídačce.

Situace v čele tabulky je nesmírně vyrovnaná. Nejlepší čtyři týmy mají shodně 42 bodů - Washington, Islanders, Florida a Tampa Bay, která v úterý zvítězila v Dallasu 4:3 po nájezdech. Obhájce titulu vedl od čtvrté minuty trefou Braydena Pointa, jehož do úniku vyslal Palát přihrávkou z obranné čáry na útočnou. Rodák z Frýdku-Místku stále vede produktivitu českých hráčů této sezony s 27 body (11+16) před Pastrňákem (13+11).

Tampa Bay vedla 3:1, ale Dallas dvěma góly při hře bez brankáře během 41 sekund vyrovnal. Bonusový bod zařídil obhájcům v nájezdech Point. K výhře Lightning pomohl svým jubilejním 500. bodem v 790. utkání kariéry Victor Hedman, který je v této sezoně nejproduktivnějším obráncem (5+22).

Colorado prohrávalo s Anaheimem po první třetině 2:4, ale od poloviny utkání spustili lavinu, kterou mají v názvu, a soupeře porazili 8:4. Hlavním strůjcem výhry byl Nazem Kadri: vstřelil dva góly a na dva přihrál. V hluboké krizi je Buffalo, neboť podlehlo v New Jersey 2:3 a prohrálo ve dvanáctém utkání za sebou.

NHL:

New Jersey - Buffalo 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)

Branky: 18. Šarangovič, 31. Vatanen, 45. Wood - 27. Rieder, 28. Skinner. Diváci: 1800. Hvězdy zápasu: 1. Wood, 2. Kuokkanen, 3. Blackwood (všichni New Jersey).

Washington - NY Islanders 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Branky: 31. Oshie, 36. Ovečkin, 41. Bäckström (Vrána) - 45. Wahlstrom. Střely na branku: 22:22. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Ovečkin, 2. Bäckström, 3. Samsonov (všichni Washington).

Pittsburgh - Boston 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

Branky: 16. B. Tanev - 4. Pastrňák, 48. Frederic (Zbořil). Střely na branku: 35:33. Daniel Vladař odchytal za Boston celé utkání, inkasoval jeden gól z 35 střel a úspěšnost zásahů měl 97,14 procenta. Diváci: 2800. Hvězdy zápasu: 1. Vladař, 2. Frederic (oba Boston), 3. DeSmith (Pittsburgh).

Detroit - Carolina 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)

Branky: 4. a 13. Erne (na první Zadina, Hronek, na druhou Hronek), 33. Fabbri, 60. Hronek - 3. Niederreiter, 22. Aho (Nečas). Střely na branku: 28:37. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Erne, 2. Bernier, 3. Hronek (všichni Detroit).

Minnesota - Arizona 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Branky: 2. Hartman, 43. Zuccarello, 54. Spurgeon. Střely na branku: 26:31. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Kähkönen, 2. Spurgeon, 3. Cole (všichni Minnesota).

Dallas - Tampa Bay 3:4 po sam. nájezdech (0:1, 1:1, 2:1 - 0:0)

Branky: 30. Heiskanen, 58. Jamie Benn, 59. Radulov - 4. a rozhodující sam. nájezd B. Point (na první Palát), 35. M. Joseph, 52. Stamkos. Střely na branku: 27:36. Diváci: 4057. Hvězdy zápasu: 1. B. Point, 2. Hedman (oba Tampa Bay), 3. Oettinger (Dallas).

Colorado - Anaheim 8:4 (2:4, 2:0, 4:0)

Branky: 8. a 39. Kadri, 2. Burakovsky, 32. Rantanen, 42. MacKinnon, 44. Girard, 57. Bellemare, 59. Saad - 3. Terry, 5. Heinen, 16. Henrique, 20. Grant. Střely na branku: 36:22. Bez diváků.

Tabulky:

Centrální divize:

1. Tampa Bay 28 20 2 6 102:67 42 2. Florida 28 19 4 5 99:81 42 3. Carolina 28 20 1 7 97:72 41 4. Chicago 30 14 5 11 92:98 33 5. Columbus 30 11 7 12 80:99 29 6. Dallas 25 9 7 9 72:68 25 7. Nashville 29 12 1 16 71:97 25 8. Detroit 30 9 4 17 68:99 22

Severní divize:

1. Toronto 30 19 2 9 102:79 40 2. Winnipeg 28 17 2 9 93:82 36 3. Edmonton 31 18 0 13 103:91 36 4. Montreal 28 13 7 8 90:76 33 5. Calgary 29 14 3 12 80:85 31 6. Vancouver 32 14 2 16 89:102 30 7. Ottawa 32 10 2 20 85:127 22

Východní divize:

1. Washington 29 19 4 6 103:88 42 2. NY Islanders 30 19 4 7 87:67 42 3. Pittsburgh 29 18 1 10 94:82 37 4. Boston 27 15 4 8 73:65 34 5. Philadelphia 26 14 3 9 88:87 31 6. NY Rangers 27 11 4 12 76:76 26 7. New Jersey 26 9 4 13 65:84 22 8. Buffalo 28 6 4 18 60:97 16

Západní divize:

1. Vegas 26 19 1 6 85:57 39 2. Minnesota 27 18 1 8 86:64 37 3. Colorado 27 17 2 8 86:64 36 4. St. Louis 28 14 5 9 88:92 33 5. Los Angeles 27 11 6 10 79:78 28 6. Arizona 29 12 4 13 70:88 28 7. San Jose 26 11 3 12 76:91 25 8. Anaheim 30 8 6 16 67:103 22

Kanadské bodování NHL:

1. McDavid (Edmonton) 31 53 (17+36) 2. Draisaitl (Edmonton) 31 46 (17+29) 3. P. Kane (Chicago) 30 42 (12+30) 4. Marner (Toronto) 30 39 (11+28) 5. Scheifele (Winnipeg) 28 37 (12+25) 6. Matthews (Toronto) 27 36 (21+15) 7. Barkov (Florida) 28 34 (12+22) 8. Huberdeau (Florida) 28 34 (10+24) 9. Marchand (Boston) 27 33 (12+21) 10. Bäckström (Washington) 29 33 (12+21) 24. Palát (Tampa Bay) 28 27 (11+16) 42. Pastrňák (Boston) 20 24 (13+11) 56. D. Kubalík (Chicago) 30 23 (10+13) 75. Vrána (Washington) 28 21 (10+11) 80. Voráček (Philadelphia) 23 21 (4+17) 91. Nečas (Carolina) 25 20 (5+15) 128. Hronek (Detroit) 30 18 (1+17) 135. Zacha (New Jersey) 26 17 (7+10) 179. Hertl (San Jose) 20 14 (7+7)