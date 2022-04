Vladař pomohl v NHL k obratu Calgary, Vejmelka šestkrát inkasoval

Utkání NHL Arizona - New Jersey. Na snímku český brankář Karel Vejmelka, který právě dostává jeden ze šesti gólů ve své brance.

Utkání NHL Arizona - New Jersey. Na snímku český brankář Karel Vejmelka, který právě dostává jeden ze šesti gólů ve své brance. ČTK/AP/Ross D. Franklin

New York - Hokejový gólman Daniel Vladař se dostal v NHL do branky Calgary po druhé třetině a sedmi zákroky pomohl týmu k obratu v utkání se Seattlem z 1:3 na konečných 5:3. Karel Vejmelka zastavil 32 střel, ale nezabránil prohře Arizony 2:6 s New Jersey. David Pastrňák vynechal kvůli zranění čtvrtý zápas za sebou a Boston bez něj podlehl St. Louis 2:4. V bohatém úterním programu, ve kterém se odehrálo čtrnáct utkání, nebodoval žádný český hráč.

Vladař nahradil od začátku třetí třetiny Jacoba Markströma, který inkasoval třikrát z patnácti střel. Překonali jej Ryan Donato, který otevřel v deváté minutě skóre, a ve druhé třetině Victor Rask s Adamem Larssonem. Obrat Calgary nastartoval Matthew Tkachuk svým druhým gólem v utkání, Andrew Mangiapane vyrovnal a rozdílový gól vstřelil Noah Hanifin v čase 54:10. Výsledek zpečetil Tkachuk a zkompletoval tím hattrick. Vladař neinkasoval a připsal si třetí výhru v řadě.

Arizona vyrovnala trefou Nicka Schmaltze ve 39. minutě na 2:2, ale do kabiny šla s dvougólovým mankem. Vejmelka nemá čisté svědomí u třetí branky. Jeho rozehrávku vystihl Jesper Bratt a po jeho přihrávce zakončoval Tomáš Tatar do prázdné. Za 22 sekund později se prosadil z dorážky Jesper Boqvist. Českého brankáře překonal ve třetí třetině ještě dvakrát Jegor Šarangovič.

Výsledky NHL:

Boston - St. Louis 2:4 (2:1, 0:2, 0:1)

Branky: 1. Bergeron, 17. McLaughlin - 39. a 50. Tarasenko, 1. Perron, 36. Krug. Střely na branku: 41:30. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Tarasenko, 2. Krug, 3. Bučněvič (všichni St. Louis).

Toronto - Buffalo 2:5 (0:1, 1:1, 1:3)

Branky: 23. Liljegren, 49. Kerfoot - 8. Okposo, 30. Tage Thompson, 45. Skinner, 46. Dahlin, 58. Asplund. Střely na branku: 26:28. Diváci: 18.393. Hvězdy zápasu: 1. Dahlin, 2. Tuch, 3. C. Anderson (všichni Buffalo).

Florida - Anaheim 3:2 v prodl. (0:1, 1:1, 1:0 - 1:0)

Branky: 22. a 51. Duclair, 64. Huberdeau - 8. Terry, 38. Grant. Střely na branku: 55:24. Diváci: 16.204. Hvězdy zápasu: 1. Duclair (Florida), 2. Gibson (Anaheim), 3. Huberdeau (Florida).

NY Rangers - Carolina 2:4 (0:0, 1:1, 1:3)

Branky: 22. K.A. Miller, 59. Kreider - 34. A. Svečnikov, 42. Jarvis, 47. J. Staal, 60. Aho. Střely na branku: 30:25. Diváci: 18.006. Hvězdy zápasu: 1. Aho, 2. Jarvis (oba Carolina), 3. Kreider (NY Rangers).

Washington - Philadelphia 9:2 (3:1, 2:0, 4:1)

Branky: 27. a 46. Eller, 7. Ovečkin, 12. Oshie, 14. Fehérváry, 36. Sheary, 44. Irwin, 53. Hathaway, 58. J. Larsson - 12. a 57. J. van Riemsdyk. Střely na branku: 37:21. Diváci: 18.573. Hvězdy zápasu: 1. Eller, 2. J. Larsson, 3. Irwin (všichni Washington).

Detroit - Ottawa 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Branky: 33. Bertuzzi - 59. a 60. Stützle, 20. Watson, 36. Batherson. Střely na branku: 25:32. Diváci: 16.093. Hvězdy zápasu: 1. Norris (Ottawa), 2. Seider (Detroit), 3. A. Forsberg (Ottawa).

NY Islanders - Pittsburgh 5:4 po sam. nájezdech (3:1, 0:2, 1:1 - 0:0)

Branky: 10. a 13. Parise, 20. a 43. Josh Bailey, rozhodující sam. nájezd Palmieri - 6. a 39. Guentzel, 24. Heinen, 46. Carter. Střely na branku: 37:47. Diváci: 15.924. Hvězdy zápasu: 1. Sorokin, 2. Josh Bailey (oba NY Islanders), 3. Guentzel (Pittsburgh).

Minnesota - Edmonton 5:1 (1:0, 3:0, 1:1)

Branky: 24. a 30. Fiala, 34. a 44. Hartman, 6. F. Gaudreau - 46. Draisaitl. Střely na branku: 23:28. Diváci: 19.035. Hvězdy zápasu: 1. Fiala, 2. Hartman, 3. Brodin (všichni Minnesota).

Nashville - San Jose 1:0 v prodl.

Branka: 64. Johansen. Střely na branku: 41:25. Diváci: 17.159. Hvězdy zápasu: 1. Saros, 2. Johansen, 3. Borowiecki (všichni Nashville).

Chicago - Los Angeles 2:5 (0:2, 1:1, 1:2)

Branky: 37. Raddysh, 57. P. Kane - 37. a 59. Lizotte, 8. Moore, 11. Danault, 46. Spence. Střely na branku: 20:36. Diváci: 18.032. Hvězdy zápasu: 1. Danault, 2. Arvidsson, 3. Lizotte (všichni Los Angeles).

Calgary - Seattle 5:3 (1:1, 0:2, 4:0)

Branky: 17., 44. a 60. M. Tkachuk, 46. Mangiapane, 55. Hanifin - 15. Donato, 24. Rask, 38. A. Larsson. Střely na branku: 31:22. Daniel Vladař odchytal za Calgary dvacet minut a ze sedmi střel neinkasoval. Diváci: 16.392. Hvězdy zápasu: 1. J. Gaudreau, 2. M. Tkachuk, 3. Hanifin (všichni Calgary).

Dallas - Tampa Bay 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Branka: 56. Hintz. Střely na branku: 29:25. Diváci: 17.567. Hvězdy zápasu: 1. Hintz, 2. Wedgewood (oba Dallas), 3. Vasilevskij (Tampa Bay).

Vancouver - Vegas 5:4 v prodl. (1:1, 3:1, 0:2 - 1:0)

Branky: 2. Horvat, 22. Podkolcin, 24. E. Pettersson, 34. Richardson, 61. Q. Hughes - 46. a 60. Theodore, 17. Martinez, 25. Amadio. Střely na branku: 27:45. Diváci: 18.717. Hvězdy zápasu: 1. E. Pettersson (Vancouver), 2. Theodore (Vegas), 3. Q. Hughes (Vancouver).

Arizona - New Jersey 2:6 (1:1, 1:3, 0:2)

Branky: 2. Boyd, 39. Schmaltz - 56. a 58. Šarangovič, 11. Zetterlund, 26. Bahl, 40. Tatar, 40. J. Boqvist. Střely na branku: 21:38. Karel Vejmelka odchytal za Arizonu celý zápas, inkasoval šest gólů z 38 střel a úspěšnost zásahů měl 84,2 procenta. Diváci: 8679. Hvězdy zápasu: 1. Šarangovič, 2. Zetterlund (oba New Jersey), 3. Schmaltz (Arizona).