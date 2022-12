Vláda zvedla příspěvky pro klokánky a na doprovod pěstounů o 10 procent od ledna

Praha - Státní příspěvek pro klokánky a podobná zařízení pro okamžitou pomoc dětem (ZDVOP) se od ledna zvýší o deset procent. Místo 36.000 korun tak na dítě na měsíc bude činit 39.600 Kč. O deset procent se zvedne i částka pro organizace na podporu a doprovázení pěstounských rodin z nynějších 54.000 Kč na 59.400 korun. Navýšení kvůli inflaci dnes schválila vláda. Na tiskové konferenci po jednání kabinetu to řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Na přidání by bylo příští rok podle podkladů k vládnímu nařízení potřeba 103 milionů korun.

"Toto zvýšení je poměrně výrazné. Záleží nám na tom, abychom podporovali aktivity pěstounů a náhradní rodinnou péči. Když nejsou děti s biologickými rodiči, aby měly dobrý servis," řekl Jurečka.

Ministerstvo práce v podkladech k nařízení poukazuje na to, že od začátku roku do konce září spotřebitelské ceny vzrostly o 16,1 procenta. Navrhlo státní podporu kvůli stavu rozpočtu zvýšit ale o deset procent. Podle zákona o ochraně dětí může vláda příspěvky zvednout, pokud se ceny od poslední úpravy dávek navýšily nejméně o pět procent. Na přidání u příspěvků pro zařízení ZDVOP by bylo příští rok potřeba 21,7 milionu korun, u příspěvků pro organizace pak 81,3 milionu korun. Kabinet teď od října zvedl už příspěvky pro pěstouny při převzetí dítěte, na úhradu potřeb dětí i na jejich zaopatření po odchodu z ústavů či náhradních rodin.

V Česku podle ministerstva funguje 51 zařízení pro okamžitou pomoc dětem s 668 lůžky. Loni v těchto dětských azylových domech prošlo 1643 dětí. Státní příspěvek pro klokánky a podobná zařízení se krátí za dny, kdy dítě v domově nepobývá. Provozovatelé si každoročně stěžovali na nedostatek peněz i na nastavení financování. Ministerstvo práce jim pak posílalo dodatečně desítky milionů korun na dotace na dorovnání. Už v minulých volebních obdobích slibovalo systémovou změnu, tu ale zatím nepředstavilo. Od roku 2013 měsíční částka činila 22.800 korun, letos od ledna se zvedla na 36.000 korun. Od ledna 2023 se dostane na 39.600 korun. Na doprovázení pěstounů pobíraly organizace v minulých letech na rok 48.000 korun, od letoška je to 54.000 korun a od ledna to bude 59.400 korun. Ministerstvo uvedlo, že kvůli zdražování začínalo být pro zařízení a doprovázející organizace s dosavadní sumou problematické zajistit kvalitní péči pro děti či pěstounské rodiny.

Asociace Dítě a rodina navýšení příspěvků vítá. Podle ní je ale částka pro doprovázející organizace nízká. Navrhovala navýšení na 80.000 korun. Uvedla, že se od roku 2013 suma upravila o 12,5 procenta, ale ceny vzrostly o 35 procent. "Tato situace neumožňuje pokrýt potřeby nejpotřebnějších dětí a adekvátní ohodnocení sociálních pracovníků ve srovnání s mzdami v sociálních službách," sdělila asociace. Dodala, že díky podpoře pěstounů a ZDVOP stát ušetří za pobyt dětí v ústavech.