Praha - Vláda zrušila zmrazení nájemného u bytů, které zavedla kvůli epidemii koronaviru 23. dubna. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) na twitteru uvedla, že po ukončení nouzového stavu skončilo i omezení pohybu a situace na trhu s byty se vrací k normálu. Cenové moratorium kritizovala opozice a část senátorů ho Ústavnímu soudu navrhla zrušit.

"Rušíme stropy na nájmy. Během nouzového stavu byl problém sehnat si nové bydlení, proto jsme lidem dali záruku, že jim náklady na bydlení neporostou. Omezení pohybu už ale skončila a prohlídky bytů už zase probíhají. Vracíme se k normálu," uvedla Schillerová na sociálních sítích během jednání kabinetu. Tiskový odbor ministerstva doplnil, že nové nařízení vlády nabude účinnosti den po jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů.

"Cílem moratoria bylo ochránit nájemníky v době snížené mobility obyvatel, kdy byly omezeny možnosti prohlídek a stěhování. V tuto chvíli již pohyb osob není omezen, prohlídky bytů probíhají, a k dalšímu trvání cenového moratoria tak už není důvod," uvedlo ministerstvo. Podle úřadu nehrozí ani zneužití silnějšího postavení pronajímatele vůči nájemníkovi, který si nyní může volně vybírat z široké nabídky bytů k pronájmu.

Senátoři kritizovali to, že vládní nařízení je napsáno tak, aby mohlo platit po neomezenou dobu, čímž neúměrně zasahuje do vlastnických práv.

Při zmrazení cen v druhé polovině dubna vláda uvedla, že moratorium bude automaticky ukončeno ke dni, kdy budou zrušena mimořádná opatření. Avizovala současně, že ho případně může ukončit i dříve, pokud to uzná za vhodné. Opatření kabinet přijal v návaznosti na zákon, podle kterého nájemníci bez příjmů nebudou moci dostat výpověď kvůli tomu, že v důsledku epidemie koronaviru nebudou schopni nejdéle do konce července platit nájemné. Dlužné nájemné ale budou muset splatit do konce roku.