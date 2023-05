Vláda zrušila dávná usnesení, kterými se svěřily pozemky k užívání Rusku

Praha - Vláda dnes zrušila devět usnesení ze 70. a 80. let, kterými se svěřily tehdejšímu Sovětskému svazu nemovitosti do bezplatného užívání k diplomatickým účelům. Na tiskové konferenci to potvrdili premiér Petr Fiala (ODS) a ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). Rusko podle nich pozemky využívá k jiným než diplomatickým účelům, takže není důvod je nadále poskytovat bezplatně. Podle Fialy nyní bude stát po Rusku požadovat nájemné, které je pro dané pozemky obvyklé. Lipavský řekl, že Česko také bude po Rusku vyžadovat navrácení bezdůvodného obohacení za poslední tři roky. Dodal, že rozhodnutí vlády bude znamenat nárok státu vůči Rusku ve výši nižších desítek milionů korun.

Věc se týká pražských bytů u ambasády, ale také budov v Brně, Karlových Varech či rekreačních objektů ve Vlkančicích nebo v Jevanech. Dnešní zrušení usnesení se podle informací ČTK dotkne 59 pozemků. Rusko bude muset plnit k dotčeným nemovitostem příslušné daňové povinnosti. Namísto bezplatného užívání navíc bude možné sjednat užívání na základě nájemních smluv, případně přistoupit k jiným řešením prospěšnějším pro ČR.

Podle Fialy vláda zrušila usnesení komunistických vlád tehdy okupovaného Československa, kterými tehdejšímu Sovětskému svazu bezplatně poskytovalo desítky pozemků. Rusko je podle něj dlouhodobě nevyužívalo pro diplomatické účely, což bylo jednou z podmínek někdejšího rozhodnutí vlád ČSSR. Řekl, že Rusko nereagovalo na opakovaná upozornění české diplomacie. Dnešní rozhodnutí označil za narovnání vztahů.

Ministr zahraniční Jan Lipavský (Piráti) návrh předložil vládě už v březnu, kvůli dodatečnému právnímu posouzení záležitosti ale materiál tehdy z jednání stáhl.

Česko má s Ruskem napjaté diplomatické vztahy po předloňském zjištění českých tajných služeb a vyšetřovatelů, že do výbuchů v muničních skladech ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 byli zapojeni agenti ruských tajných služeb. Počet ruských diplomatů v ČR byl dále snížen i po loňské ruské invazi na Ukrajinu. Na ruském velvyslanectví v Praze aktuálně působí šest diplomatů. Právě nízký počet diplomatů a pracovníků ruské ambasády je jedním z hlavních argumentů ministerstva, podle kterého velvyslanectví nemůže vysoký počet nemovitostí využívat výhradně k diplomatickým účelům.

Česko o věci Rusko opakovaně informovalo. Ministerstvo zahraničí podle důvodové zprávy, kterou má ČTK k dispozici, vedlo s ruskou ambasádou debaty o vymezení nemovitostí sloužících k diplomatickým účelům, včetně s tím souvisejících podmínek jejich užívání. Rusko to odmítlo, proto ministerstvo v červenci 2020 nótou informovalo, že Česko od daného termínu nemovitosti nesloužící k diplomatickým účelům za místnosti mise neuznává.

Od května 2022 také pozbyly objekty bývalých ruských generálních konzulátů v Karlových Varech a Brně status konzulárních místností.

Některé z nemovitostí jsou podle ministerstva využívány ke komerčním účelům, Rusko se tak bezdůvodně obohacuje při bezplatném užívání pozemků. "Pro úplnost je současně třeba dodat, že celková rozloha pozemků bezplatně užívaných Ruskou federací v České republice (92.001 metrů čtverečních (m2), z toho 87.863 m2 státních) a Českou republikou v Ruské federaci (26.875 m2) zdaleka nerespektuje princip reciprocity," uvedl resort.

Ministerstvo upozornilo na možnost, že krok povede k ruské reakci s ohledem na Český dům v Moskvě, který sice vlastní Česko, nachází se ale na pozemku v majetku Ruska. "Určitým 'zajišťovacím' institutem za tímto účelem zůstává objekt tzv. 'Ruské školy', jehož užívání k diplomatickým účelům je rovněž přinejmenším sporné, avšak s ohledem na existenci mezivládní dohody a s přihlédnutím k tomu, že se jedná o objekt využívaný ke státním nekomerčním účelům, předmětem navrhovaného narovnání není," uvedl resort. Ruská škola od vyhoštění ruských diplomatů nefunguje.

Ministerstvo zvažovalo jednání s Ruskem za účelem výměny Českého domu za některé nemovitosti užívané Ruskem v Praze, po invazi na Ukrajinu jsou ale podle úřadu šance na jednání s pozitivním výsledkem mizivé.