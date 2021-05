Vláda zřejmě podpoří návrh, aby dárci tkání a buněk měli plný výdělek

Praha - Poslanecký návrh, podle kterého by také dárci tkání a buněk dostali svůj plný výdělek, pokud se po odběru dostanou do pracovní neschopnosti, vláda zřejmě podpoří. Novela také předpokládá, že tito dárci by měli stejně jako dárci orgánů nárok na úhradu nákladů, které jim kvůli odběru vznikly. Kabinet podle podkladů pro pondělní schůzi vznese k předloze některé legislativně-technické připomínky.

Poslanci z vládních ANO a ČSSD a opozičních ODS a SPD poukazují na to, že tkáně a buňky včetně krvetvorných buněk získaných z kostní dřeně se v podstatě nedají jinak získat. "Je tedy namístě podpořit ochotu dárců tkání a buněk shodně, jako je tomu nyní v případě dárců orgánů," napsali ve zdůvodnění.

Dárci tkání a buněk by od státu dostali rozdíl mezi ušlým výdělkem a obdrženou náhradou mzdy a nemocenskou. "Případů újmy na zdraví vzniklé dárcům tkání a buněk jsou ročně jednotky a mnohdy se jedná o relativně malou újmu," uvedli autoři novely transplantačního zákona.

Dopady na státní rozpočet předkladatelé odhadli na desetitisíce, nejvýše na statisíce korun ročně. Pravděpodobnost, že předloha bude v Parlamentu schválená v nynějším volebním období, je ale poměrně nízká.