Vláda zřejmě bude moci zvyšovat jmění státních podniků, i kvůli poště

Praha - Vláda zřejmě bude moci zvyšovat základní jmění státních podniků, pokud si takový krok vyžádají bezpečnostní zájmy státu nebo zajištění důležitých veřejných potřeb. Předpokládá to novela o státním podniku, kterou schválila Sněmovna. Opoziční hnutí ANO neprosadilo pozměňovací návrh, aby o navyšování jmění rozhodovalo místo vlády plénum dolní komory. Úpravu zákona kabinet předložil i s ohledem na situaci ztrátové České pošty, kterou po zrušení skoro desetiny poboček a propouštění čeká celková reorganizace. Předloha nyní zamíří k posouzení do Senátu.

Novela podle schváleného pozměňovacího návrhu ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) zmírní změny rozpočtových pravidel účinné teprve od července. Tyto změny stanovily mimo jiné to, že účty podřízené státní pokladně budou muset mít nově také státní podniky a národní podnik Budějovický Budvar. Účty by musely do devíti měsíců převést do České národní banky, jinde by si je mohly založit jen po souhlasu ministerstva financí. Podle Jurečky by to zasáhlo do majetku státních podniků ve stovkách milionů korun a přineslo také provozní potíže. "Navrhuje se proto nerušit všechny dosavadní účty státních podniků najednou, ale v odůvodněných případech umožnit jejich zachování," uvedl ministr ve zdůvodnění své úpravy, která také stanoví, že národní podnik se za státní podnik nepovažuje.

Za znepokojivou označila Jurečkovu úpravu předsedkyně poslanců opozičního hnutí ANO Alena Schillerová. "Proč jsme vybudovali státní pokladnu za sedm miliard? Abychom měli přehled o cash flow zejména státních podniků," uvedla. Jurečka a také nový ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) ale poukazovali na to, že centrální banka nedokáže zajistit některé služby, jako jsou prioritní platby, bankovní terminály k účtům a termínované vklady.

Státních podniků v Česku v současnosti existuje šest desítek. Zákon nyní neumožňuje navyšování jejich základního jmění podobným způsobem, jako je to možné u akciových společností, tedy novým vkladem vlastníků nebo vydáním nových akcií. Podle novely bude možné základní jmění státního podniku zvýšit rozšířením okruhu státního majetku, s nímž má státní podnik právo hospodařit. V praxi to podle důvodové zprávy bude zpravidla převedením peněz.

Kapitálové posílení státního podniku bude možné podle zdůvodnění pro strategické projekty, pro zajištění veřejných potřeb nebo pro strategické investice. "Praktické využití může nalézt i v případě potřeby poskytnout státnímu podniku finanční injekci, která by mu umožnila překonat krizové období či podstoupit potřebnou transformaci," stojí v podkladech.

Na potřebu novelizace poukázala podle ministerstva vnitra jako předkladatele návrhu současná situace České pošty. Podnik od července zrušil 300 ze současných 3200 poboček a propustí část zaměstnanců. Následná transformace podniku si podle dřívějších informací vyžádá od státu investici 4,5 miliardy korun a další dvě miliardy bude pošta hradit z úvěrů. Státní podpora se bude skládat z navýšení základního jmění o dvě miliardy korun, transformačního příspěvku 1,5 miliardy korun a vkladu jedné miliardy korun do nově vznikající samostatné akciové společnosti Balíkovna.

"Budeme hovořit dál s ministerstvem financí a budeme hledat cestu, jakým způsobem dvě miliardy korun do základního jmění České pošty přivést," řekl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Na výzvy poslanců ANO, aby Sněmovnu seznámil s transformačním plánem pošty, odpověděl, že dokument je dostupný ve vládní legislativní knihovně a k projednání ho dostane sněmovní správní výbor. Rakušan také zdůraznil, že novela není "lex pošta".

Ke zvýšení základního jmění státních podniků budou moci ministerstva přistoupit jen v případě naléhavých strategických, hospodářských, společenských, bezpečnostních nebo jiných zájmů státu a po souhlasu vlády. Důvodová zpráva také upozorňuje na to, že každé navýšení základního jmění bude podléhat schválení Evropské komise.

Úkoly zakladatele státního podniku bude moci podle schválené úpravy vládních Pirátů nově plnit více ministerstev, uspořádání jejich vztahů by zajišťovala smlouva. Změna umožní efektivnější využívání majetku svěřeného státním podnikům, zdůvodnila úpravu pirátská poslankyně Klára Kocmanová.