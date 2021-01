Vláda zpřísnila opatření vůči hotelům, doporučuje omezit pohyb

Praha - Ubytovací služby mají být nově jen pro lidi na služební cestě s potvrzením a lidé v Česku by měli celkově omezit pohyb. Od soboty budou také kvůli šíření nemoci covid-19 zakázány návštěvy v nemocnicích na odděleních akutní péče. Po jednání vlády to oznámili členové kabinetu. Navzdory spekulacím ale vláda nevymezila maximální vzdálenost, do které se lze vzdálit od bydliště. Kabinet nerozhodl ani o povinném nošení respirátorů na rizikových místech, vláda je však jako ochranu doporučila. Kabinet také rozšířil možnosti bezplatného testování na covid-19.

Mezi zpřísněnými opatřeními, která začnou platit o půlnoci z pátku na sobotu, je další omezení pro ubytovací zařízení, která jsou uzavřena od 18. prosince. Ubytovací služby budou moci využívat jen lidé na služební cestě, bez rodinných příslušníků. Budou se muset prokázat potvrzením zaměstnavatele či objednatele služby a ubytovací zařízení budou muset potvrzení uchovávat.

Lidé budou moci vyrazit do vlastních rekreačních objektů. Pobývat v nich ale mohou pouze členové jedné domácnosti, uvedl vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). Vybídl, aby lidé nevykonávali zbytné návštěvy a omezili kontakty. "Nejlepší je zůstat doma," řekl. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) řekl, že by se neměly setkávat rodiny, které spolu nežijí.

Další zpřísnění se týká lyžařských středisek. Lanovky a vleky už nebudou moci vozit kromě lyžařů ani pěší. Provoz lanových drah a vleků byl dosud omezen jen v souvislosti s užíváním sjezdových tratí. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) byl ale na sjezdovkách chaos a nedodržovala se opatření. Zákaz se nebude vztahovat na činnosti typu veřejné obslužnosti, kritické infrastruktury, energetiky nebo záchranného systému. Kabinet podle Havlíčka neurčil termín, od kdy skiareály budou moci obnovit provoz. Pravděpodobně to ale nebude příští týden.

Kabinet obnovil zákaz návštěv pacientů v nemocnicích u lidí na lůžkách akutní péče. V pravidlech ale zůstaly některé výjimky. Dál je možná například přítomnost třetí osoby při porodu, návštěva u lidí s omezenou svéprávností či u dětských pacientů, doplnil ministr Blatný. Vláda zakázala ještě prodej na tržištích, ve stáncích a mobilních zařízeních i pochůzkový prodej. Zůstat mohou jen pojízdné prodejny potravin či drogerie v obcích, kde toto zboží není dostupné.

Iniciativa Chcípl PES vyzvala lidi, kteří nesouhlasí s vládou, aby přijeli v pátek do Prahy. Odpoledne chce zorganizovat protest, k němuž podrobnosti sdělí v pátek ve 14:00. Její zástupci oznámili, že hodlají blokovat vládní budovy.

Vláda od minulého týdne zvažovala zavedení povinného nošení respirátorů na rizikových místech, ale dnes ještě k tomuto kroku nesáhla. Používání respirátorů lidem kabinet jen doporučil. Kabinet však nově nařídil, že respirátory budou muset využívat instruktoři i žáci v autoškolách.

Nově se budou moci lidé nechat častěji zdarma otestovat na covid-19, a to každé tři dny. Zatím mohou na bezplatný antigenní test zájemci po pěti dnech. Ministerstvo zdravotnictví v opatření píše, že chce umožnit častější testování veřejnosti především kvůli výskytu nových mutací koronaviru, které jsou nakažlivější než původní varianta. V Česku je minimálně od začátku prosince tzv. britská mutace. Podezření na tuto mutaci je podle Blatného u 355 případů a 13 z nich bylo potvrzeno tzv. sekvenací.

V Česku nyní oficiálně platí nejvyšší, pátý stupeň pohotovosti protiepidemického systému PES, který se řídí opatření proti šíření covidu-19. Rizikové skóre PES je od poloviny ledna na úrovni čtvrtého stupně, ale Blatný dnes prohlásil, že toto skóre není v současnosti pro vývoj protiepidemických opatření relevantní. Prioritou je podle ministra snížení počtu lidí hospitalizovaných kvůli covidu-19. Ke středě jich bylo 5925. Pokud budou opatření fungovat dobře, mohl by počet lidí v nemocnicích klesat o 1000 až 1200 týdně. "To odpovídá dvěma až třem týdnům, v té době bude nutné znovu požádat o prodloužení nouzového stavu," uvedl Blatný. Nouzový stav aktuálně platí do 14. února.