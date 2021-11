Vláda zpřísní opatření, v moravských nemocnicích je situace kritická

Praha - Vláda v demisi v pátek přijme další opatření proti šíření koronaviru. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) půjde hlavně o omezení kontaktů, nikoli o úplnou uzávěru země. Nevyloučil vyhlášení nouzového stavu. Nejhorší situace je na Moravě, podle jihomoravského hejtmana Jana Grolicha (KDU-ČSL) potřebuje Česko plošná opatření. Regiony na východu země chtějí omezovat hromadné akce. Své plány na zvládnutí epidemie dnes představil i budoucí kabinet. Prioritou pro něj je chránit zdravotnický systém před kolapsem, chce uznávat jako covidové certifikáty PCR testy i protilátky nebo prodloužit vánoční prázdniny. V úterý testy odhalily 25.864 nových případů onemocnění covid-19, nejvíc za jeden den od začátku epidemie.

Hospitalizovaných je přes 5600 lidí s covidem, kritická je situace hlavně v některých moravských nemocnicích. Situace ve zdravotnických zařízeních se stále zhoršuje. Armáda ve čtvrtek převeze 19 pacientů s koronavirem ze dvou přetížených fakultních nemocnic v Brně do Prahy. Nemocnice Vyškov dnes vyhlásila stav krajní nouze, vyčerpala již všechna lůžka a není schopná vytvořit nové kapacity. Stav hromadného postižení osob už v úterý oznámila také Nemocnice Kyjov. Fakultní nemocnice v Motole pak od pondělí zastaví veškerou plánovanou operační péči. Opatření se nedotkne akutních případů a situací, kdy je pacient ohrožen na životě.

Podle zástupců koalice Spolu a Pirátů se STAN mají aktuální situaci operativně řešit krajské hygienické stanice, například omezením počtu lidí na akcích. Vyhlašování regionálních opatření krajskými hygienami ale podle Babiše komplikuje to, že pandemický zákon k nim vyžaduje souhlas vlády.

Shromáždění a akce, kterých se má zúčastnit víc než sto lidí, hodlá od příštího týdne zatím na 14 dní zakázat Zlínský kraj. Školy, firmy a služby by měly fungovat dál. Omezení hromadných akcí považuje za logické také jihomoravský koordinátor péče o covidové pacienty Vladimír Šrámek. O podobné opatření bude žádat hygieniky také Moravskoslezský kraj. Kulturní a společenské akce ruší nebo omezují vedle Prahy i další větší města. K omezení adventních akcí pak vyzval obce i Jihočeský kraj.

Současná vláda podle vyjádření Babiše pro Rádio Impuls navyšuje počet očkovacích míst, je připraven lůžkový dispečink. Dostatek je už podle premiéra po dodávce z Německa monoklonálních látek pro pomoc nemocným. Vláda v pondělí otevřela debatu o povinném očkování některých profesí. Do konce týdne má posoudit povinnost meziresortní komise. Očkování by podle kabinetu mohlo být povinné i pro starší 60 let. Proti povinnému očkování se naopak vyjádřili zástupci nastupující vládní koalice.

Příští vláda chce mimo jiné zavést povinné testy při rizikových kontaktech i pro očkované, změnit pandemický zákon, lépe komunikovat s veřejností. Lídr Spolu a budoucí premiér Petr Fiala (ODS) prohlásil, že nynější vlnu epidemie covidu už nelze zastavit, dají se ale omezit její dopady a chránit zdravotnický systém před kolapsem. Hlavním kritériem pro řízení epidemie bude obsazenost nemocnic a především jednotek intenzivní péče. Podle některých odborníků je takový postup ale nesprávný, protože epidemie se na obsazenosti JIP projevuje s několikatýdenním zpožděním.

Budoucí vláda slíbila, že nebude plošně zavírat školy. Navrhuje ale prodloužit vánoční prázdniny. Začít by měly v pondělí 20. prosince, nikoliv až ve čtvrtek 23. prosince. Děti by tak měly volno více než dva týdny. Jihočeský hejtman a šéf Asociace krajů Martin Kuba (ODS) ale poznamenal, že delší prázdniny nevyřeší přetížení nemocnic. Ministr školství v demisi Robert Plaga (za ANO) se pak domnívá, že případné prodloužení prázdnin by nebylo smysluplné, pokud by zároveň neomezily provoz například podniky.

Kandidát na ministra zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) soudí, že je možné navýšit kapacitu testovacích center na více než 200.000 testů denně. Testovat PCR testem by se měli v případě rizikových kontaktů i lidé, u kterých uplynulo půl roku od očkování druhou dávkou. Vyslovil se proti povinnému očkování pro některé věkové skupiny, podle něj více rozděluje společnost. Pokud budou chtít povinné očkování profesní organizace, například lékaři, stát jim má vyhovět. Do očkování se mají zapojit všichni praktičtí lékaři. Posilující dávka má být dostupná všem, a to po pěti měsících od poslední dávky.

Certifikát o očkování se má podle budoucí vlády zkrátit na šest až sedm měsíců po dvoudávkových vakcínách a na tři měsíce po jednodávkové očkovací látce. Jako covidový certifikát mají platit PCR testy i protilátky. Babiš ale dnes uvedl, že návrat k uznávání PCR testů jako covidových certifikátů, by byl proti doporučení odborníků i postupu Rakouska či Německa. Jeho končící kabinet s takovým plánem nesouhlasí mimo jiné proto, že by snížil zájem o očkování proti covidu-19.

V rámci střednědobých opatření chce formující se kabinet zlepšit fungování sítě očkovacích míst. Z dlouhodobého hlediska pokládá za nutné posílit řídicí strukturu státu a lépe komunikovat s veřejností o aktuální situaci a omezeních. Takzvaný lockdown musí být podle pětikoalice až posledním řešením.

Příští vláda chce při boji s epidemií postupovat důsledně podle krizových předpisů. Předseda STAN a kandidát na ministra vnitra Vít Rakušan míní, že pod dosavadní vládou ANO a ČSSD se krizové řízení "vymklo z kloubů". Nová koalice plánuje také novelu pandemického zákona, která prodlouží jeho účinnost a upraví části, které nefungují ideálně.

Současná i budoucí vláda, hejtmani i odborníci dál apelují na veřejnost, aby se proti covidu nechala očkovat, protože tím sníží riziko nákazy a především těžkého průběhu, hospitalizace a úmrtí. Podle dat ministerstva zdravotnictví má ukončené očkování 58,7 procenta všech obyvatel země. V kategorii lidí od 12 let výše, pro které jsou zatím vakcíny schválené, je to 67,3 procenta. Nejvyšší podíl očkovaných je mezi seniory ve věku 70 až 79 let, a to 85,7 procenta. Naopak nejméně proočkovaní jsou děti a teenageři mezi 12 a 15 lety, z nichž má ukončené očkování přibližně třetina.