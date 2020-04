Vláda zatím podle Babiše nemá pro prodloužení nouzového stavu podporu

Praha - Vláda zatím nemá ve Sněmovně vyjednanou podporu pro další prodloužení nouzového stavu, který má končit 30. dubna. V České televizi to dnes řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Kabinet žádá o prodloužení do 25. května. Poslanci by o tom měli rozhodovat v úterý. Neschválení by podle předsedy vlády znamenalo konec omezujících opatření.

Nouzový stav platí v Česku od 12. března. Původně měl skončit 11. dubna. Sněmovna ho už jednou na žádost vlády prodlužovala, a to do konce tohoto měsíce. Vláda teď znovu zvažovala žádost o další prodloužení, Babiš ale před pár dny řekl, že si to ministři hnutí ANO nepřejí. Ve čtvrtek Městský soud v Praze některá omezující nařízení zrušil kvůli tomu, že je kabinet nevyhlásil podle zákonných pravidel. Neudělal to podle krizového zákona, ale podle normy o zdraví. Vláda se poté v pátek rozhodla žádat dolní komoru o prodloužení nouzového stavu.

"My zatím nemáme tu podporu (ve Sněmovně)... Jdeme do Sněmovny s tím, že jsme vyhověli soudu," řekl Babiš. Většina opozičních stran uvedla, že bude od vlády chtít argumenty, proč by se nouzový stav měl prodloužit. Komunisté už dřív řekli, že by souhlasili s prodloužením do 17. května. Babiš dodal, že s předsedou komunistů Vojtěchem Filipem právě mluvil, vedení KSČM bude o žádosti ještě jednat.

Pokud by podle Babiše byli poslanci proti a prodloužení neschválili, "znamenalo by to víceméně zrušení všech opatření". Vláda plánuje zatím postupné otevírání provozů, a to v dvoutýdenních intervalech. Poslední uvolnění by mělo nastat 25. května.