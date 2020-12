Vláda zatím nemá ve Sněmovně podporu pro rozpočet

Praha - Vláda zatím nemá ve Sněmovně podporu pro návrh státního rozpočtu na příští rok. Opoziční strany mimo jiné kritizují, že rozpočet, který počítá se schodkem 320 miliard korun, nezahrnuje dopady daňového balíčku, který Senát ve čtvrtek s úpravami vrátil do dolní komory. Zástupci stran to řekli na dnešních tiskových konferencích. Poslanecký klub komunistů, kteří dosud vládu vždy při schvalování nejdůležitějšího zákona roku podpořili, se k poradě sejde dnes vpodvečer. KSČM chce převést deset miliard korun do vládní rozpočtové rezervy, s čímž nesouhlasí zástupci kabinetu.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) po setkání s prezidentem Zemanem dnes potvrdila, že podporu pro rozpočet vláda zatím nemá. "Jednáme o podpoře, ale úplně ji nemáme. Dnes ještě povedeme jednání celý den a věřím, že to nějak vyřešíme," uvedla.

Jednání potvrdil i předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek. "Jednáme stále nejen s KSČM, ale snažíme se tu podporu najít i jinde. Do hlasování zbývá ještě nějaký čas, očekáváme ho zítra večer. Věříme, že rozpočet bude Poslaneckou sněmovnou přijat," uvedl.

Podle předsedy ODS Petra Fialy jde o obrovský deficit. "Jasně říkám, že ODS tento rozpočet nepodpoří," uvedl. Připomněl, že letos poslanci na žádost vlády třikrát zvyšovali deficit až k 500 miliardám korun. Na přímou či nepřímou pomoc v epidemii koronaviru šlo podle Fialy "nějakých 180 miliard korun", zbytek jde podle něj na vrub nepříliš dobrého hospodaření vlády. V rozpočtu na příští rok ODS navrhla úspory zhruba ve výši 80 miliard korun, uvedl.

"Piráti navržený státní rozpočet nepodpoří, protože je o 100 miliard mimo realitu," řekl místopředseda sněmovního rozpočtového výboru Mikuláš Ferjenčík (Piráti). Pozměňovací návrhy strany směřují například k posílení financování sociálních služeb. "V případě, že by rozpočet jako takový neprošel, tak budeme prosazovat jednání na úrovni vlády a opozice o tom, jaký má být další postup. Rozhodně neuzavřeme separátní dohodu s hnutím ANO," poznamenal.

KDU-ČSL bude podporovat pozměňovací návrhy, které budou směřovat k hledání úspor v rozpočtu. Lidovci sami připravili několik návrhů, například navýšení peněz pro sociální služby o dvě miliardy korun, posílení financování opatření proti suchu o jednu miliardu nebo 300 milionů korun pro dobrovolné hasiče na náklady, které jim vznikly při pomoci při koronavirové epidemii. Rozpočet jako celek podporu KDU-ČSL nemá, případné krátké rozpočtové provizorium by podle předsedy strany Mariana Jurečky neznamenalo nic dramatického.

Krátké provizorium by nemělo zvláštní dopad ani podle šéfa poslanců TOP 09 Miroslava Kalouska. V rozhovoru s ČTK u příležitosti svých čtvrtečních 60. narozenin ale řekl, že se podle něj ve Sněmovně najde někdo v uvozovkách poctivý a odpovědný, kdo podporu rozpočtu vlády ANO a ČSSD za něco vymění.

Podle místopředsedkyně STAN Věry Kovářové vláda při sestavování rozpočtu selhala, a hnutí jej tak nepodpoří. Kabinet podle ní návrh připravil s heslem "Po nás potopa.". Hnutí SPD sice podporuje zrušení superhrubé mzdy, které zahrnuje daňový balíček, rozpočet ale nepodpoří, neboť vláda odmítá návrhy na úspory. Podle místopředsedy SPD Radima Fialy by kabinet měl šetřit například na "financování politických neziskových organizací, solárních baronů, inkluze nebo předražených zbrojních zakázek".