Praha - Vláda zapomíná při řešení rostoucích cen energií na firmy, tvrdí Svaz průmyslu a dopravy (SP ČR). V dnešní tiskové zprávě uvedl, že zásadně odmítá návrh na převedení části výnosů z emisních povolenek do státního rozpočtu, který minulý týden schválila vláda. Celkově má jít asi o 17 miliard korun, které chce kabinet použít na zmírnění sociálních dopadů současného zvyšování cen energií. Nyní tyto peníze směřují do Modernizačního fondu. Změna by měla platit pro následující dva roky. Reakci ministerstva životního prostředí, pod které Modernizační fond patří, ČTK shání.

SP ČR dnes uvedl, že nezpochybňuje nutnost řešení negativních dopadů vysokých cen energií, je podle něj ale třeba hledat systémová řešení. Zdůraznil, že stát nemůže zavírat českému průmyslu klíčový a pro některé oblasti téměř jediný možný zdroj financování použitelný k modernizaci a postupné dekarbonizaci.

"Vláda deklaruje, jak svým návrhem pomáhá zmírnit dopady ceny elektřiny pro domácnosti, na druhé straně ohrožuje například prostředky pro modernizaci centrálních zdrojů tepla, které dnes využívají téměř čtyři miliony obyvatel ČR. Změna zákona by byla nesystémovým krokem, který ohrozí potřebné investice do modernizace a dekarbonizace energetiky a průmyslu," řekl dnes prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák.

Situace s energetickými vstupy podle svazu není příznivá ani pro podnikatelský sektor, kdy rostoucí náklady ubírají některým firmám prostředky potřebné pro investice. "Přestože jsme vyzvali vládu na tripartitě k okamžitému řešení i pro firmy, stále nevidíme konkrétní kroky, které by pomohly tlumit stávající situaci. Naopak vláda předložila zatím pouze návrh, který SP ČR musí odmítnout, protože snižuje prostředky pro investice a transformaci energetiky a průmyslu v příštích letech," dodal Hanák.

Návrh, který vláda schválila formou novely zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, musí nyní projednat s Evropskou komisí. Následně bude návrh řešit český Parlament. Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) po schválení materiálu vládou uvedl, že výnosy jsou vyšší, než se původně očekávalo, jeho úřad proto navrhl jejich využití na současné výkyvy cen energií.

Peníze měly původně směřovat do Modernizačního fondu, který je určen na investice do modernizace energetiky ve východní Evropě. Do státního rozpočtu by v následujících dvou letech měla jít asi polovina z těchto peněz. Pro rok 2022 má podle současných odhadů jít asi o osm miliard korun, pro rok 2023 dalších devět miliard korun.

Vláda kvůli vysokým cenám energií minulý týden schválila také návrh novely zákona, která od 1. ledna příštího roku umožní snížit u elektřiny a plynu sazbu DPH na nulu, a to na celý nadcházející rok. Novela zamíří do Sněmovny. Nulová DPH bude platit na elektřinu a plyn také letos v listopadu a prosinci.