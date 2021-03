Vláda zapojí do péče o pacienty s covidem další zařízení

Praha - Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) připravuje rozhodnutí, kterým vláda do péče o pacienty s covidem zapojí více zdravotnických zařízení. ČTK to sdělil premiér Andrej Babiš (ANO). Předpokládá, že vláda materiál projedná ještě dnes. "Čekám na ministra Blatného," napsal ČTK. K zapojení například plastických chirurgií, hospiců či lázní vyzvalo dnes kabinet uskupení Spolu. Blatný navrhne vládě, aby hejtmani mohli nařídit pracovní povinnost zdravotníkům z neakutní péče. Mohli by tak být povoláni do nemocnic, kde je poskytována akutní péče i pro covidové pacienty.

Opoziční expertní tým vyzval vládu, aby ještě dnes zasedla a zmobilizovala veškerá zdravotnická zařízení, jež by se mohla zapojit do léčby pacientů s koronavirem.

Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) dnes avizoval, že vláda zváží na nejbližším zasedání kvůli koronavirové pandemii uložení pracovních povinností ambulantnímu personálu, který by pomáhal v nemocnicích. Návrh podle lidoveckého poslance Víta Kaňkovského není a priori špatný, jako první by ale podle něj měli být zmobilizováni zdravotníci v lůžkových zařízeních, kteří mají k péči blíž a mohou ji začít poskytovat v řádech hodin.

V českých nemocnicích je s covidem-19 přes 8100 lidí, což je dosud nejvíc. Úterní čísla ukazují 8162 hospitalizovaných, pondělní po revizi dokonce 8234. Dosavadní rekord byl 8155 covidových pacientů ze začátku listopadu. Dál přibývá i těžkých případů, maximum se v úterý posunulo na 1661 pacientů. Je to o sto víc než v neděli a o šest víc než v pondělí. V úterý v Česku přibylo 16.642 případů covidu. Odborníci podle Hamáčka předpokládají, že dnes by mohl počet nově diagnostikovaných atakovat 20.000.

Pardubický kraj už v úterý oznámil, že nemá v nemocnicích další lůžka, dnes hlásí stejnou situaci několik nemocnic ve Středočeském kraji.

Stát už v dřívějších fázích epidemie covidu povolal dvakrát na pomoc vyhlášením pracovní povinnosti studenty medicíny a ošetřovatelství. Blatný jejich znovupovolání zmínil jako jednu z možností, které ministerstvo zdravotnictví zvažuje pro případ dalšího zhoršování epidemie koronaviru a nárůstu zátěže nemocnic, v polovině února. Vedle toho ministr jmenoval zapojení specializovaných nemocnic, které se dosud na léčbě pacientů s covidem-19 nepodílely, pracovní povinnost zdravotníků z ambulantního sektoru nebo zřizování takzvaných pracovišť neodkladné pomoci, která se využívají při hromadných neštěstích.

Kraje by mohly povolat zdravotníky z neakutní péče,navrhne Blatný

Blatný navrhne vládě, aby hejtmani mohli nařídit pracovní povinnost zdravotníkům z neakutní péče. Mohli by tak být povoláni do nemocnic, kde je poskytována akutní péče i pro covidové pacienty. Blatný to dnes řekl v České televizi (ČT). Zdravotnickým zařízením, odkud by zdravotníci přešli do nemocnic, by to mělo být kompenzováno, dodal.

Pracovní povinnost by se podle Blatného mohla týkat například zdravotníků, kteří poskytují neakutní artroskopické výkony, plastické operace nebo jednodenní péči. Do nemocnic by kraje mohly povolat spolu s lékaři také třeba anesteziology i zdravotní sestry. "Je to komunikováno se zdravotními pojišťovnami, aby těmto zařízením byla jejich pomoc kompenzována, aby je to nepoškodilo," doplnil ministr.

Blatný zopakoval, že v nemocnicích se maximalizují kapacity lůžek, problémem je ale nedostatek personálu.