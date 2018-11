Praha - Vláda dostane připravovanou novelu zákoníku práce k projednání až poté, co se na ní dohodnou odbory a zaměstnavatelé. Na odborářské konferenci o budoucnosti práce to dnes řekla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Od zástupců firem a zaměstnanců bude žádat písemnou dohodu o podobě pracovního kodexu. Podepsat by ji měli do února. Novela zákoníku zavádí mimo jiné pravidelnou valorizaci minimální mzdy. Návrhy reformních změn v různých oblastech pak bude resort práce podle své šéfky představovat od jara.

"Jak zaměstnanci, tak zaměstnavatelé souhlasili s mým návrhem, aby před posláním zákoníku práce vládě jeho podobu obě strany stvrdily písemně," řekla Maláčová. Zdůraznila, že pokud shoda odborů a podnikatelů na novele pracovního kodexu nebude, kabinetu normu nepředloží.

Podpis dohody má zabránit průtahům při projednávání a doplňování dalších změn do novely ve Sněmovně. "Neměla by se opakovat situace z minulých let, kdy nastal v Parlamentu chaos a předloha ho paralyzovala," podotkla ministryně.

Ministerstvo práce zveřejnilo novelu zákoníku v létě. Upravuje mimo jiné navyšování minimální mzdy. Podle návrhu by se nejnižší výdělek v Česku měl od roku 2020 zvyšovat tak, aby vždy od ledna odpovídal polovině průměrné mzdy z předloňska.

Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) jako největší odborová centrála navržený model pravidelného navyšování minimální mzdy podporuje. Chce se na něm nejdřív ale dohodnout se zaměstnavateli a členy vlády. Po předvídatelném stanovení nejnižšího výdělku volají dlouhodobě i zaměstnavatelé. Už dřív mluvili o tom, že by podíl měl činit ale nejvýš 40 procent průměrné mzdy.

Minimální mzda letos dosahuje 12.200 korun. Od ledna se zvedne o 1150 korun na 13.350 korun. Odbory žádaly růst o 1500 korun, zaměstnavatelé souhlasili s přidáním o 800 korun. Vládní ČSSD nejdřív podpořila požadavek odborářů, poté ustoupila na 1200 korun. ANO se klonilo k navýšení o tisícikorunu, později o 1100 korun.

Maláčová uvedla, že od jara začne její resort postupně představovat návrhy reformních změn v různých oblastech. "Říká se, že jen navyšujeme. Je to pravda, naplánovali jsme si to na první měsíce vládnutí. Jsou to věci, které jdou udělat ´poměrně jednoduše´. Ministerstvo pracuje na reformách," řekla ministryně. Zmínila úpravu důchodového systému, zavedení dlouhodobé péče, balíček na podporu zaměstnanosti, prorodinná opatření a 15 kroků k boji s chudobou a ke zlepšení situace v ghettech.

Vláda se v programovém prohlášení zavázala, že vytvoří důchodovou komisi, která reformu penzí navrhne. Na vzniku komise se v úterý dohodly koaliční strany. Už dřív si vybraly dvě témata, jimž se chtějí věnovat, a to řešení nízkých penzí žen a dřívější důchod pro lidi v náročných profesích. O zajištění dlouhodobé udržitelnosti a financování systému penzí vládní politici nemluví.

Maláčová dnes za "největší výzvu" označila zavedení dlouhodobé péče, a to kvůli stárnutí společnosti. Prorodinná opatření mají přispět ke sladění práce a rodiny a zvýšení porodnosti, dodala ministryně.