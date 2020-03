Vláda zakázala reexport léčebných přípravků, prodlouží ošetřovné

"Nařízení zakazuje dodání všech registrovaných léčivých přípravků určených pro trh na území ČR do členských států EU a vývoz těchto léčebných přípravků do jiných zemí než zemí Evropské unie," uvedl Babiš. Dodal, že jde o reexporty, kdy někdo do ČR doveze léky a následně by je vyvezl. "Jde o to, aby léky zůstaly k dispozici občanům," dodal.

Z textu nařízení vyplývá, že účinné bude ode dne vyhlášení, a platnosti naopak pozbude ve chvíli, kdy skončí nouzový stav vyhlášený kvůli šíření nového typu koronaviru. Nouzový stav vyhlásila vláda minulý čtvrtek prozatím na 30 dní.

Zpětný vývoz léků do ciziny může být podle platné legislativy zakázán v podstatě až při jejich nedostatku. Vládní novelu, která by měla zajistit dostupnost léků v lékárnách omezením možnosti vývozu léků, podpořila v lednu Sněmovna. Vývoz by měl být podle předlohy povolen jen u léčiv, která budou uvedena na seznamu vydaném Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Do seznamu se přitom dostanou jen léky, u nichž bude ověřeno, že je jich v Česku dostatek.

Ošetřovné se prodlouží, OSVČ podpoří program MPO

Ošetřovné by se mělo vyplácet za celou dobu epidemie, co budou platit zákazy a školy zůstanou zavřené. Činit by pro zaměstnance mělo 60 procent denního základu výdělku na dítě do deseti let jako dosud. Vyplývá to z vyjádření premiéra Babiše po dnešním jednání vlády. Živnostníci, kteří na ošetřovné nemají nárok, by měli dostat peníze z programu ministerstva průmyslu. Kabinet opatření chce upravit svými nařízeními, ne novelami. Nebude tak Sněmovnu žádat o vyhlášení legislativní nouze a rychlé schvalování zákonů.

"Domluvili jsme se, že ošetřovné bude v podstatě na celý čas trvání zákazu, toho koronaviru, ve výši 60 procent a při péči o dítě mladší deseti let," uvedl Babiš. Dodal, že přípravu návrhu změny ošetřovného pro zaměstnance má na starosti ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD), pro živnostníky pak ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO). Obě opatření zastřeší pak jeden program.

Ošetřovné se nyní vyplácí zaměstnancům s nemocenským pojištěním po dobu devíti dnů na děti do deseti let, samoživitelkám a samoživitelům pak až 16 dnů na školáky do 16 let. Maláčová původně navrhovala zákon, podle něhož by se ošetřovné prodloužilo na celou dobu uzavření škol a bylo na děti do 15 let. Činit mělo 60 procent denního základu příjmu. Stát by doplatil částku od desátého dne za zbývající dny, co by rodiče zůstali s potomky doma. Z rozpočtu by to podle Babiše mohlo stát 1,9 miliardy korun.

Pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) ministryně plánovala dočasnou dávku, která by činila 424 korun na den. Jak by mohla podpora rodičů z řad živnostníků vypadat a kolik by stála, není zatím jasné.

Ošetřovné pro rodiče by mělo být součástí programu na ochranu zaměstnanosti, který připravilo ministerstvo práce. Obsahuje celkem šest bodů. Patří mezi ně také příspěvky na mzdy lidí v karanténě a z provozů jako obchody či restaurace, které musely uzavřít. Kabinet by o nich mohl rozhodovat ve čtvrtek.