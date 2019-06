Vláda začne jednat o rozpočtu na příští rok 24. června

Praha - Vláda začne projednávat návrh státního rozpočtu na příští rok na svém zasedání v pondělí 24. června. Vyplývá to z vyjádření ministerstva financí na dotaz ČTK. Úřad navrhuje rozpočet se schodkem 40 miliard korun, tedy stejně jako letos. Kabinet by měl schválit návrh příjmů a výdajů státního rozpočtu.

Předsedkyně rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Miloslava Vostrá (KSČM) v neděli uvedla, že komunisté trvají na snížení schodku státního rozpočtu pro příští rok na 30 miliard korun. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) reagovala, že neuvažuje o tom, že by předložila rozpočet pro příští rok s nižším schodkem. Komunisté pomohli vládě ANO a ČSSD schválit rozpočet pro letošní rok a tolerují menšinovou vládní koalici.

Podle rozpočtových pravidel by měla vláda schválit návrh příjmů a výdajů státního rozpočtu do 20. června. Vláda musí celkově rozpočet schválit a předložit Poslanecké sněmovně do konce září. Výdaje státu by měly podle návrhu ministerstva financí v příštím roce činit 1,598 bilionu Kč a příjmy 1,558 bilionu Kč.

Na navrhované podobě rozpočtu pro příští rok se neshodla tripartita. Zaměstnavatelům také vadí plánovaný schodek 40 miliard Kč. Přidali by na investice do výstavby silnic. Odboráři zase nesouhlasí s růstem platů většiny pracovníků ve veřejném sektoru o dvě procenta a žádají osmiprocentní přidání. Učitelé by si pak podle návrhu měli přilepšit o deset procent a nepedagogové o sedm procent.