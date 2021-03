Vláda vyzvala k práci z domova, povinnost ale neuložila - ŽIVĚ

Praha - Vláda vyzvala zaměstnavatelské svazy, aby firmy dělaly maximum pro to, aby lidé co nejvíce využívali práci z domova, takzvaný home office. Na tiskové konferenci po dnešním mimořádném jednání vlády to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Povinnost ale kabinet neuložil.

"Zabývali jsme se možností to nějak nařídit, ale já myslím, že to ani není potřebné. Že všichni zaměstnavatelé chápou, že je to důležité z hlediska mobility," uvedl premiér. Motivací pro práci z domu podle něj pro zaměstnance bude i to, že se nebudou tím pádem muset účastnit plošného testování.

Vláda schválila pracovní povinnost studentů v nemocnicích

Vláda na dnešním zasedání schválila kvůli epidemii covidu-19 pracovní povinnost části studentů v nemocnicích. Týká se třetích a čtvrtých ročníků středních zdravotnických škol, některých mediků i studentů nelékařských oborů, informoval na twitteru ministr školství Robert Plaga (za ANO). Blatný dříve řekl, že pracovní povinnost se nebude týkat mediků prvních a šestých ročníků.

Pracovní povinnost, která platí od pondělí 8. března, se týká vedle studentů třetích a čtvrtých ročníků středních zdravotnických škol také čtvrtého a pátého ročníku vysokoškolského studia všeobecného lékařství. Vztahuje se rovněž na všechny ročníky vysokých a vyšších odborných škol, které se připravují na nelékařské zdravotnické povolání. V nemocnicích mají pracovat také všechny ročníky navazujících zdravotnických magisterských programů a jednooborového studia psychologie s výjimkou posledních ročníků.

Blatný po jednání vlády novinářům řekl, že pracovní povinnost bude nařízena prostřednictvím hejtmanům. Nebude se týkat studentů, kteří prokážou, že již pracují pro poskytovatele zdravotnických služeb. "Ti studenti, kteří už dělají spoustu věcí pro náš stát, sestry a lékaře, nebudou této pracovní povinnosti podléhat. Bude jim ponechána možnost dobrovolné práce, protože už mají zkušenosti a jsou často vázáni na jednotlivé zdravotnické zařízení, které je potřebuje," vysvětlil.

Proti povinnému nasazení studentů medicíny opakovaně vystupovali děkani lékařských fakult. Blatný dnes řekl, že by nasazování studentů do nemocnic mělo být nastaveno tak, aby co nejméně ovlivnilo jejich výuku. Kabinet rozhodl po dohodě se školami, uvedl po jednání vlády.

Pracovní povinnost studentům zdravotnických oborů uložila vláda za epidemie koronaviru zatím dvakrát, působili především jako pomocný zdravotnický personál. Týkala se mimo jiné studentů čtvrtého a pátého ročníku všeobecného lékařství na lékařských fakultách či pátého ročníku studentů zubního lékařství a farmacie. Loni na jaře trvala od poloviny března zhruba dva měsíce, druhá pracovní povinnost skončila studentům také po dvou měsících v polovině prosince. Studenti, kteří v nemocnicích pracovali dobrovolně nebo tam měli pracovní smlouvu, mohli v zařízeních zůstat.

Od čtvrtka mohou hejtmani a primátor hlavního města do nemocnic, které jsou přetížené, povolat zdravotníky z ambulantního sektoru. Některé kraje už uvedly, že této možnosti využijí.

Část testů pro školy bude přidělena státní správě

Část testů původně určených pro školy bude použita na testování zaměstnanců státní správy. Pro testování žáků a studentů zůstane k dispozici 2,6 milionu testů. Na tiskové konferenci po mimořádném jednání vlády to dnes řekl Blatný. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) to bude méně.

Do Správy státních hmotných rezerv budou převedeny testy, které nakoupilo ministerstvo vnitra pro školy. "Je tam dostatečná rezerva. Z těch řádově 3,5 milionu jich pro školy zůstane přibližně 2,3 2,4 milionu," řekl Havlíček.

Ve státní správě začne povinné testování od 10. března, zaměstnanci bez testu nebudou moci vstoupit na pracoviště od 17. března.