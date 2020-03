Vláda vyhlásila nouzový stav, omezila provoz restaurací

Praha - Vláda dnes vyhlásila kvůli výskytu koronaviru na 30 dnů nouzový stav na celém území České republiky. Začal platit od dnešních 14:00. Důvodem je ohrožení zdraví obyvatel. Na tiskové konferenci to po mimořádném zasedání vlády řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Návrh na vyhlášení nouzového stavu před jednáním kabinetu avizoval ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Hamáček řekl, že vyhlášení nouzového stavu umožní vládě pružněji reagovat na situaci kolem koronaviru. Podle Babiše mají ministři právo přijímat zvláštní opatření, vláda se ale rozhodla, že budou své rozhodnutí s kabinetem konzultovat.

Nouzový stav je státní krizové opatření vyhlašované v případě závažných situací, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví či majetek anebo vnitřní pořádek a bezpečnost. Vláda o vyhlášení nouzového stavu musí podle ústavního zákona neprodleně informovat Poslaneckou sněmovnu, která může vyhlášení zrušit. Nouzový stav může trvat až 30 dnů, se souhlasem Sněmovny i déle.

Vláda zakázala vstup na sportoviště, omezila provoz restaurací

Vláda od pátečních 06:00 zakázala vstup veřejnosti na sportoviště, do posiloven, na koupaliště, do wellness zařízení a saun, hudebních a společenských klubů, knihoven či galerií. Od pátku bude také mezi 20:00 a 06:00 zakázán vstup do provozoven stravovacích služeb. Od pátečních 06:00 musí zastavt provoz stravovací služby v nákupních centrech. Kabinet o tom dnes rozhodl v reakci na rozšíření nákazy koronavirem.

V Česku je 96 lidí s nemocí COVID-19. Nejvíc případů lékaři odhalili v Praze.

Stát od pátečních 06:00 zakáže akce nad 30 účastníků

Stát od pátečních 06:00 zakáže do odvolání akce s účastí přesahující 30 lidí. Opatření se vztahuje na kulturní, sportovní, náboženské akce, slavnosti, poutě, přehlídky, trhy a další akce, veřejné i soukromé. Na tiskové konferenci po dnešním mimořádném zasedání vlády to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Zákaz se nevztahuje na schůze a zasedání ústavních orgánů, orgánů veřejné moci či soudů a na pohřby.

Česko nyní čelí nárůstu počtu pacientů nakažených novým typem koronaviru, podle Babiše jich je v současnosti 96. Onemocnění se už objevilo ve všech 14 krajích, nejvíc je jich v Praze. Laboratoře podle předsedy vlády nyní analyzují dalších 143 vzorků.

Od úterních 18:00 platilo opatření ministerstva zdravotnictví se zákazem akcí nad 100 účastníků, předtím musely být hlášeny akce a shromáždění nad 5000 lidí krajským hygienickým stanicím.

Babiš: V Česku je 96 potvrzených případů nákazy koronavirem

V Česku je 96 potvrzených případů nákazy novým typem koronaviru, řekl na dnešní tiskové konferenci po jednání vlády premiér Andrej Babiš (ANO). Ráno jich bylo 94. Třináct laboratoří v současné době analyzuje dalších 143 vzorků, doplnil předseda vlády. Onemocnění se už objevilo ve všech 14 krajích, nejvíc je jich v Praze. Většina nakažených má mírné nebo žádné příznaky a jsou v domácí karanténě, stav dvou pacientů je vážný.

"Znovu jsem vyzval hygieniky, aby testovali každého, kdo má příznaky. Nejen ty, kdo se vrátili z Itálie. Byl jsme ubezpečen, že to dělají," řekl novinářům Babiš. Kapacity pro testování jsou podle něj dostatečné. Česko podle vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) nakoupí dalších 100.000 sad pro rychlé testování do půl hodiny, bude k dispozici zejména pro testování lidí na hranicích.

"Ukazuje se, že nejlépe funguje zamezit lidem, aby se shromažďovali ve velkém počtu," dodal Hamáček. Zrušeny jsou proto soukromé i veřejné akce nad 30 osob.

Kabinet kvůli výskytu koronaviru vyhlásil na 30 dnů nouzový stav na celém území České republiky. Vyhlásil také zákaz vstupu do ČR cizincům z rizikových zemí, českým občanům se zakazuje cestovat do těchto zemí. Od pátku 06:00 zakázal vstup na sportoviště, do wellness zařízení, do knihoven. Od pátku budou muset být mezi 20:00 a 06:00 uzavřeny restaurace.

Na německé a rakouské hranice se vrátí kontroly

Na německých a rakouských hranicích budou o půlnoci z pátku na sobotu kvůli koronaviru znovuzavedeny kontroly. Hranice bude možné přejít na čtyřech přechodech s Rakouskem a na sedmi s Německem. Dalších sedm bude otevřeno pro přeshraniční styk. Na pomoc policii při kontrole hranic bude povolána armáda. Uzavření hranic dnes vláda nařídila ministrovi vnitra Janu Hamáčkovi (ČSSD), řekl Hamáček po mimořádném jednání vlády. Důvodem je situace kolem šíření nového typu koronaviru. Uzavření hranic Hamáček avizoval už před jednáním vlády.

Na hranicích už byly od pondělního rána zavedeny namátkové kontroly, při kterých hasiči cestujícím měří teplotu. Hasičům, policistům a celníkům pomáhá i armáda. Zkontrolovali desítky tisíc vozidel, několik lidí poslali do karantény.

Vláda zakázala vstup do ČR cizincům z rizikových zemí

Vláda kvůli nákaze koronavirem vyhlásila zákaz vstupu do ČR cizincům z 15 rizikových zemí. Jsou mezi nimi i Rakousko a Německo, z toho důvodu nebude pro cizince možné vstupovat do Česka přes hraniční přechody s těmito zeměmi, řekli dnes na tiskové konferenci premiér Andrej Babiš (ANO) a vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). Českým občanům vláda zakázala cestovat do těchto zemí. Češi ze zahraničí se vrátit mohou, při cestě z rizikových oblastí budou muset podstoupit karanténu.

Zákaz vstupu bude platit od soboty. Podle Babiše se týká občanů Číny, Koreje a Íránu. Z evropských států to jsou Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Švédsko, Nizozemsko, Belgie, Británie, Norsko, Dánsko a Francie.

Hamáček zdůraznil, že opatření se netýká občanů ČR a cizinců, kteří mají na českém území trvalý či přechodný pobyt. Těm ale vláda zakázala do rizikových oblastí cestovat. Výjimka platí pro řidiče nákladní kamionové dopravy, vlakové čety, piloty letadel a příslušníky záchranářského systému. Přes hranice budou moct přejíždět i lidé zaměstnaní v zahraničí, kteří se ale budou muset prokázat potvrzením od zaměstnavatele.

Hamáček také uvedl, že vláda zastavila vydávání víz i přijímání žádostí o ně. Nebudou se vydávat ani nová povolení k pobytu nad 90 dní, rozhodování o nich úřady přeruší.

Opozice podporuje vládní opatření proti koronaviru

Opoziční politici vyjadřují podporu vyhlášení nouzového stavu a dalším opatřením, která vláda přijala v souvislosti s šířením nákazy koronavirem. Lidé podle nich mají přijatá opatření respektovat. Opozice zároveň vyzývá vládu, aby zajistila dostatek ochranných pomůcek pro zdravotníky.

"Jako opoziční politik nemám úplné informace, nezbývá mi proto než respektovat a podpořit rozhodnutí vlády o nouzovém stavu. Věřím, že může pomoci situaci řešit," uvedl na twitteru předseda ODS Petr Fiala. "Zároveň bych vyzval premiéra, aby okamžitě reagoval na nedostatek respirátorů a zdravotního materiálu pro lidi v první linii. Pokud máme krizi zvládnout, musí být lékaři, sestřičky, ale i hasiči, policisté a jiní plně vybaveni. Není možné, aby čelili náporu koronaviru bez dostatečného vybavení. Proto budu chtít po premiérovi a ministru zdravotnictví, aby veřejnost informovali, kdy toto vybavení bude dodáno," doplnil.

"Je to tvrdé, ale čím přísnější budou opatření teď, tím méně bude neštěstí. Tak to prostě je," reagovala na vládní opatření první místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová. "Vláda i my v opozici se budeme snažit zmírnit dopady. Vláda musí zajistit respirátory. Je potřeba více testů. Ale hlavní je omezit kontakty. Zpětně to oceníme," uvedla.

"Opatření respektuji jako nezbytná a prosím všechny, aby je akceptovali. Dovoluji si jen skromně podotknout, že když jsem před týdnem vládu peskoval za to, že dopouští desetitisícová srocení na derby Slavia-Sparta a na Matějské pouti, byl jsem za populistu," uvedl předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.

Více než třetina českých průmyslových firem kvůli šířící se nákaze podle Svazu průmyslu a dopravy pociťuje potíže, v propadu pokračují i akcie na pražské burze a koruna oslabila na úroveň, kde byla naposledy v červenci 2018.

Do karantény se kvůli epidemii dostali senátoři Tomáš Goláň (za hnutí Senátor 21) a Šárka Jelínková (KDU-ČSL), kteří navštívili Itálii. Nakažení koronavirem u nich testy ale neprokázaly. Sněmovna se kvůli koronaviru ve středu rozhodla předčasně ukončit své zasedání. U Senátu by stejný krok znamenal, že zákony, které má projednat, by byly postoupeny prezidentovi jako přijaté. Horní komora má na rozdíl od Sněmovny z ústavy na projednání zákonů pouze 30 dní od obdržení tisku s výjimkou zákonů ústavních.

V únoru byla lyžovat v Itálii senátorka a starostka Prahy 10 Renata Chmelová z klubu KDU-ČSL. V lyžařském středisku Canazei a v okolí města Trento byla do 22. února, vrátila se tedy ještě před zavedením karantény. Minulý týden se zúčastnila jednání zastupitelstva, což některým jeho členkám podle serveru seznamzprávy vadilo. Chmelová na svém twitteru uvedla, že ona i její děti čelily po zveřejnění článku nadávkám a výhrůžkám.

Nejvíce nakažených v ČR je nyní v Praze, následují Ústecký a Středočeský kraj. V souvislosti s tím prezident Lékařského odborového svazu - Svazu českých lékařů Martin Engel a předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková uvedli, že epidemie zhorší personální situaci v nemocnicích, a apelovali na zajištění dostatku osobních ochranných pomůcek pro zdravotníky.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) připustil, že se situace kolem koronaviru nevyvíjí dobře a je třeba reagovat rychle a razantně, aby se ČR nedostala do stavu, jaký je v některých jiných zemích. Hamáček i premiér Andrej Babiš ale popřeli informace ze sociálních sítí, že se chystá karanténa Prahy či uzavření obchodů.

Ministerstvo zahraničí však doporučilo Čechům ve Spojených státech, aby zvážili předčasný návrat v souvislosti s rozhodnutím amerického prezidenta Donalda Trumpa zakázat vstup na území USA lidem ze zemí schengenského prostoru kvůli koronaviru. Češi by také měli být v kontaktu s aerolinkami, u kterých si koupili letenky, protože není vyloučeno to, že budou rušeny lety, uvedlo dnes ministerstvo.

Vzhledem ke změnám v letecké dopravě čeští dopravci Smartwings a České aerolinie dnes informovali, že umožní bezplatnou změnu termínu rezervací veškerých letenek. Týká se to odletů až do konce června. Bezplatné změny začala nabízet také většina zahraničních dopravců.

Oznámení zákazu cestování z Evropy do USA mělo vliv i na pražskou burzu, jejíž akcie podobně jako na dalších evropských burzách dnes prudce oslabily. Po zahájení obchodování ztrácel index PX přes pět procent, jeho hodnota klesla až na 838,55 bodu, což bylo nejméně od července 2016. Česká měna podle údajů na webu Patria Online pak před 10:00 prolomila na hranici 26 Kč/EUR, kde byla naposledy v červenci 2018.

Podle zjištění Svazu průmyslu a dopravy ČR mezi 347 průmyslovými společnostmi má nyní kvůli koronaviru třetina firem zaměstnance v karanténě a zhruba dvě pětiny očekávají problém s dodávkami. Komplikace s dopravou a logistikou řeší zhruba 36 procent firem.