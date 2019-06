Vláda ve středu zřejmě přečká druhé hlasování o nedůvěře

Praha - Druhému hlasování o nedůvěře bude ve středu v Poslanecké sněmovně čelit vláda premiéra Andreje Babiše (ANO). Opozice jednání iniciovala minulý týden kvůli poslednímu dění okolo Babiše, především v reakci na návrhy unijních auditů, které poukazují na jeho střet zájmů při čerpání dotací z Evropské unie. Den před ročním výročím od svého jmenování menšinový kabinet ANO a ČSSD hlasování poslanců s největší pravděpodobností přečká, stejně jako loni v listopadu.

ODS, Piráti, lidovci, TOP 09 a Starostové a nezávislí (STAN) sesbírali 66 podpisů ke svolání schůze kvůli auditním zprávám Evropské komise. Podle jednoho z návrhů, který zveřejnila média, má Babiš nadále vliv na koncern Agrofert, který vložil v únoru 2017 do svěřenských fondů, a současně má jako premiér vliv na použití unijních peněz. Česku proto hrozí, že by mohlo podle předběžné zprávy vracet asi 450 milionů korun dotací, které Agrofert čerpal. Babiš to odmítá.

Vládní sociální demokraté v pátek oznámili, že kabinet při hlasování podpoří, byť pro pokračování v koalici mají několik požadavků. Například rozpočet na příští rok by měl víc odrážet priority strany. Socialisté kvůli tomu v pondělí na jednání vlády první návrh rozpočtu nepodpořili a hlasování se zdrželi. Stejně jako ČSSD se v pátek usnesli i komunisté, kteří umožnili díky dohodě s ANO o toleranci vznik kabinetu, tentokrát by měli "aktivně nepodpořit nedůvěru".

Očekává se mnohahodinová debata, po jejímž závěru budou poslanci hlasovat po jménech podle abecedy od vylosovaného zákonodárce. Pro vyslovení nedůvěry vládě je třeba 101 hlasů, proto by pětice stran potřebovala pro úspěch i hlasy dalších sněmovních frakcí. Spolu s hnutím Svoboda a přímá demokracie, které bude proti kabinetu především kvůli svým výhradám vůči ČSSD, mají celkem 87 poslanců. Vládní strany ANO a ČSSD mají dohromady 93 poslanců, klub KSČM má 15 členů a pět poslanců je nezařazených.

Vláda ANO a ČSSD čelila hlasování o nedůvěře už loni v listopadu. Podnětem byla skrytě natočená reportáž s Andrejem Babišem mladším. Obvinil v ní otcovy spolupracovníky, že ho drželi kvůli kauze Čapí hnízdo na Krymu. Premiér podle Babiše mladšího chtěl, aby opustil Česko právě kvůli případu. Ministerský předseda to popřel. Syn podle něj trpí schizofrenií, musí se léčit a být pod dohledem.

Pro vyslovení nedůvěry se v listopadu vyslovilo všech 92 poslanců, kterými tehdy kluby ODS, Pirátů, SPD, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN disponovaly. Kabinet podpořilo 90 poslanců z ANO a z KSČM, která vládu toleruje. Tři zákonodárci těchto uskupení byli omluveni, stejně jako dva sociální demokraté. Zbývajících 13 přítomných zákonodárců ČSSD opustilo před hlasováním jednací sál. Vládě tento postoj při hlasování neuškodil, sociální demokraté se gestem chtěli distancovat od Babišových kauz.

Z dosavadních 14 pokusů o vyslovení nedůvěry vládě uspěl jediný. V roce 2009 Sněmovna vyjádřila nedůvěru vládě ODS, KDU-ČSL a Strany zelených. Premiérem byl tehdy Mirek Topolánek a ČR v té době předsedala Evropské unii.

