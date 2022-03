Vláda ve středu projedná návrh na zrušení EET ke konci roku

Praha - Elektronická evidence tržeb (EET) by měla skončit na konci letošního roku. Počítá s tím návrh ministerstva financí, který ve středu projedná vláda. Zrušení EET má současná vláda Petra Fialy (ODS) v programovém prohlášení. Evidence je kvůli pandemii do konce roku 2022 přerušena, žádný podnikatel tak nyní nemusí své tržby evidovat a úřady tuto povinnost nekontrolují. Podnikatelé nicméně mohou evidovat dobrovolně. Projekt EET byl jedním z ústředních témat Andreje Babiše (ANO), který jej prosadil ještě jako ministr financí v tehdejší vládě Bohuslava Sobotky (ČSSD). Vláda dále ve středu projedná také novelu zákona o spotřebních daních, která pouze převádí do českého právního řádu směrnici EU.

"Vzhledem k tomu, že podle zákona o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu je povinnost evidovat tržby v současnosti přerušena do 31. prosince 2022, tato povinnost neexistuje již nyní a v důsledku přijetí návrhu zákona nebude obnovena," uvádí materiál.

Ten dále upozorňuje, že meziresortní připomínkové řízení bylo zkráceno na deset pracovních dní. Na vládu přitom materiál putuje s třemi rozpočty, a to ze strany Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS), Asociace samostatných odborů a Svazu průmyslu a dopravy. Odborové organizace se zrušením EET nesouhlasí. Důvodem je podle nich, že zrušení EET zvýhodňuje jednu skupinu obyvatel, tedy osoby samostatně výdělečně činné, proti zaměstnancům. Dále to také považují za rozpočtově nezodpovědný krok. Ministerstvo argumentovalo, že kvůli pandemii výrazně stouply bezhotovostní platby, které EET nepodléhají. Přínos evidence tržeb je tak podle MF "významně oslaben".

Svaz průmyslu a dopravy požaduje zachování EET na dobrovolné bázi. MF uvedlo, že je takový postup z hlediska limitů a hospodaření s majetkem státu a prostředky veřejných rozpočtů problematický. "Případná dobrovolnost systému nijak neeliminuje provozní náklady systému, zhruba 100 milionů korun ročně," uvádí materiál na vládu.

EET začala platit 1. prosince 2016 pro restaurace a ubytovací zařízení. Od března 2017 byla povinná pro podnikatele ve velkoobchodu a maloobchodu. Následně se měla rozšířit na další obory, šlo například o řemeslníky, lékaře, taxikáře, účetní nebo advokáty. Původně měla být poslední fáze spuštěna loni 1. května a do EET se mělo podle odhadů zapojit dalších zhruba 300.000 podnikatelů. Aktuálně je podle údajů finanční správy do projektu zapojeno zhruba 201.000 podnikatelů, kteří zaevidovali zhruba 19,2 miliardy účtenek.

Podle dřívějšího vyjádření daňových odborníků bylo už loňské přerušení fakticky koncem projektu, který byl podle nich především politickou záležitostí. Finanční správa má i bez EET dost informací o činnosti podnikatelů, a to například díky kontrolním hlášením k DPH, uvedli.

Ministerstvo financí si od EET slibovalo omezení daňových úniků a narovnání podnikatelského prostředí. Těsně před propuknutím pandemie v únoru 2020 úřad vyčíslil za roky 2017 až 2019 přínos EET zhruba na 33 miliard korun. To tehdy zpochybňovali například Piráti.

Kabinet se bude ve středu také zabývat novelou zákona o spotřebních daních, která převádí do českého právního řádu směrnici EU. Ta se týká úpravy směřující k efektivnějšímu propojení celních režimů s daňovými režimy pro oblast spotřebních daní a zavedení celoevropského elektronického systému pro sledování pohybu vybraných výrobků ve volném daňovém oběhu. Vedle toho novela upravuje ustanovení ohledně vracení piva do režimu podmíněného osvobození od daně.