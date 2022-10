Vláda ve středu projedná nařízení, ve kterém určí maximální ceny energií

Praha - Vláda na svém středečním zasedání projedná nařízení, které určí maximální ceny energií či zdanění mimořádného zisku výrobců energie. Vládní nařízení budou navazovat na novelu energetického zákona, která vstoupila v platnost 1. října a umožňuje mimo jiné právě zastropování cen. Vláda už dříve uvedla, že maximální cenu elektřiny chce stanovit na 6000 Kč za jednu megawatthodinu (MWh), cena plynu má mít strop na 3000 Kč za MWh.

Cenový strop u elektřiny má platit pro domácnosti, živnostníky a malé a střední firmy. Podle dosavadních informací by neměl být nijak limitovaný spotřebou. Cena plynu je zastropovaná pro domácnosti a maloodběratele, tedy do roční spotřeby 630 megawatthodin. Pro firmy, které spotřebují více plynu, vláda řešení připravuje, u nich ale zřejmě bude muset jít cestou zastropování spotřeby, jelikož plyn může být více nedostatková komodita než elektřina, uvedl v pondělí ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN). Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) již dříve uvedl, že opatření na zastropování cen by mělo státní kasu vyjít maximálně na 130 miliard korun.

Stanovení cenových stropů je jedním z opatření vlády proti vysokým cenám energií. Mezi další opatření patří příspěvek prostřednictvím takzvaného úsporného tarifu, domácnosti tak letos dostanou podle spotřeby 2000 nebo 3500 korun. Vláda také zrušila placení poplatku za obnovitelné zdroje, který činí 599 korun za každou spotřebovanou megawatthodinu elektřiny. Toto opatření je v platnosti od 1. října až do konce příštího roku.

Vláda bude ve středu řešit také zdanění mimořádného zisku výrobců energií. Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) v neděli v Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News uvedl, že vláda chce mimořádný zisk výrobců energie zdanit 40 až 60 procenty. Konkrétní výši má určit právě ve středu, slibuje si od toho příjem 100 miliard.

Vládní opatření budou navazovat na evropské řešení. Členské země EU se ve snaze zmírnit dopady aktuální energetické krize dohodly na snižování spotřeby elektřiny ve špičce a zdanění mimořádných zisků elektráren a dodavatelů fosilních paliv. Peníze odebrané energetickým společnostem plánují využívat na podporu zranitelných skupin obyvatel a podniků nebo na financování úsporných opatření.

Jedna z částí krizového balíku schváleného na mimořádné energetické radě ministrů stanovuje limit 180 eur za megawatthodinu (MWh) pro příjmy elektráren využívajících levnější zdroje než plyn. Veškeré příjmy nad touto hranicí mohou státy využít pro vlastní opatření.