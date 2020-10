Vláda v úterý projedná žádost o prodloužení nouzového stavu

Praha - Vláda v úterý na mimořádné schůzi projedná návrh, aby požádala Sněmovnu o souhlas s prodloužením nouzového stavu. V tiskové zprávě o tom dnes informoval úřad vlády. Letošní druhý nouzový stav zatím v Česku kvůli epidemii covidu-19 platí od 5. října do 3. listopadu. Kabinet ho může prodloužit jen po předchozím souhlasu poslanců. Sněmovna by projednávala žádost kabinetu pravděpodobně v pátek 30. října, sdělil ČTK její předseda Radek Vondráček (ANO).

Premiér Andrej Babiš (ANO) začátkem minulého týdne počítal s tím, že se případnou žádostí bude zabývat kabinet až v pátek. "Požádal jsem pana premiéra, aby materiál projednala vláda tak, abychom o něm mohli v pátek 30. října ve Sněmovně jednat. Pan premiér mi vyšel vstříc," uvedl Vondráček. Předpokládá, že poslanci by žádost projednávali v pátek od rána.

Řada ministrů i opozičních politiků se od té doby vyjádřila ve smyslu, že kabinet se bez delšího nouzového stavu neobejde. Mimořádný stav podle ústavního zákona o bezpečnosti ČR aktuálně umožňuje vládě zavádět přísnější opatření včetně plošných zásahů do základních práv, pro které nestačí rozhodnutí ministra zdravotnictví podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Vláda smí nouzový stav vyhlásit jen s uvedením důvodů na určitou dobu a pro určité území. Současně musí vymezit, která práva a v jakém rozsahu se omezují. Nouzový stav je možné vyhlásit nejdéle na 30 dnů, s prodloužením pak musí předem souhlasit Sněmovna. Na konec stavu nouze je aktuálně navázána platnost některých vládních krizových opatření, která kabinet bude chtít udržet v platnosti.

Na jaře platil kvůli šíření koronaviru nouzový stav v Česku od 12. března do 17. května. Kabinetu vedle vyhlašování plošných opatření usnadňoval také například nákupy ochranných pomůcek. Dříve byl nouzový stav vyhlášen například po záplavách v srpnu 2002, dubnu 2006 a červnu 2013 či po orkánu Kyrill v lednu 2007.

Kabinet při vyhlašování aktuálního nouzového stavu předpokládal, že ho prodlužovat nutné nebude. "Pokud bychom to během jednoho měsíce nesrazili dolů, tak by to rozhodně byl neúspěch," řekl tehdy ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO). Minulý čtvrtek nicméně uvedl, že potvrzených případů covidu-19 je tolik, že se nepodaří dostat včas na hodnoty, které by umožnily nouzový stav ukončit. "Je zřejmé, že tento návrh přijde a Sněmovna posoudí, jestli je to namístě, nebo není," řekl.