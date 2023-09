Vláda v Ústeckém kraji probírala těžbu lithia, chce udělat vše pro její spuštění

Kadaň (Chomutovsko)/Praha - Vláda dělá vše pro to, aby se těžba lithia v Krušných horách mohla spustit, uvedl při dnešní návštěvě ministrů v Ústeckém kraji premiér Petr Fiala (ODS). Za zásadní považuje spolupráci mezi investorem a samosprávou. Těžbu lithia, které se používá k výrobě autobaterií, vnímá Fiala jako strategickou surovinu a zásadní pro restart Česka. Podle ministra průmyslu a obchodu Josefa Síkely (STAN) jsou jednání se třemi investory o vybudování továrny na autobaterie v Česku v pokročilém stadiu.

Vláda chce mít svého zástupce v pracovní skupině k těžbě lithia, uvedl premiér, který se v Košťanech na Teplicku sešel se zástupci obcí, jichž se dolování dotkne. Všichni účastníci debaty podle Fialy jednoznačně vyjádřili názor, že si uvědomují důležitost těžby a nechtějí projekt blokovat. "Jim jde o to, abychom nastavili podmínky a pravidla a celý projekt tak, aby zohledňoval zájmy obyvatel, občanů a celého kraje," řekl premiér po výjezdním zasedání vlády v Kadani.

Hlubinné dolování lithia připravuje společnost Geomet, v níž nadpoloviční většinu vlastní Severočeské doly, člen skupiny ČEZ. Ložisko u Cínovce na Teplicku je největší v Evropě. Začátek těžby se předpokládá v letech 2026 až 2028.

Někteří starostové kritizovali, že nemají o záměru dostatek informací. "Proto bude v pracovní skupině reprezentant vlády," řekl Fiala. Cílem dnešního jednání podle něj bylo nastavit takový model komunikace, aby měly kraj a obce informací dostatek.

Vytěžené lithium by mohlo sloužit pro výrobu akumulátorů do elektroaut. Ministr Síkela dnes uvedl, že jednání o továrně na autobaterie s trojicí investorů je v pokročilém stadiu. Jeden projekt se týká Plzně-Líní, jeden by mohl být v Ústeckém kraji. "Nemůžeme zveřejnit jméno potencionálního investora, ale jeden z projektů by mohl být v Ústeckém kraji," uvedl. Kromě toho v předběžné fázi vede vláda další jednání s investory v oblastech, které navazují na těžbu lithia, dodal ministr.

Vláda se na výjezdním zasedání v Kadani zabývala především regionálními tématy, na tiskové konferenci po jednání ale došlo i na připravovaný státní rozpočet pro příští rok. Premiér očekává, že vláda rozpočet schválí 27. září. Potvrdil, že chce zachovat navržený schodek rozpočtu 252 miliard korun, což by znamenalo snížení deficitu o 43 miliard korun proti plánu na letošní rok.

Návrh rozpočtu počítá mimo jiné se snížením částky určené na školství meziročně o 11,6 miliardy korun na 253,4 miliardy Kč. Ministr školství Mikuláš Bek (STAN) ale očekává větší rozpočet než letos. "Myslím, že jsme zatím v plusu," řekl novinářům před dnešním jednáním kabinetu.

Úspory v rozpočtu na příští rok se týkají také resortu vnitra. Ministerstvo chystá mimo jiné redukci úřednických míst o 125, uvedl dnes vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Zachovat chce rozpočty hasičů a policistů. Dosavadní výsledky vyjednávání o rozpočtu hodnotil kladně, vnitru se podle něj podařilo získat peníze navíc.

Vláda cyklus výjezdů do krajů zahájila v březnu, kdy jednala v Jeseníku, poté v červnu zavítala do Vimperku na Prachaticku. Dnešní návštěva Ústeckého kraje by letos nemusela být poslední. "My se snažíme, abychom výjezdní zasedání měli tři až čtyři během roku, tři už jsme měli, na to čtvrté by mohlo letos také dojít," řekl dnes Fiala novinářům.