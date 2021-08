Vláda v pondělí rozhodne, kdo dostane třetí dávku očkování proti covidu

Praha - Vláda na svém pondělním jednání rozhodne o tom, kdo by měl dostat třetí posilující dávku očkování proti covidu-19. ČTK to řekl mluvčí ministerstva zdravotnictví Daniel Köppl. Předpokládá se, že přijme stanovisko odborných společností. Ty v minulých dnech doporučily, aby třetí dávku dostali například lidé po transplantacích orgánů, senioři nad 65 let, lidé v domovech pro seniory, pacienti s chronickými onemocněními a také zdravotníci a pracovníci v sociálních službách.

Mluvčí Köppl ČTK řekl, že o třetí dávce bude nejprve v pondělí ráno jednat rada vlády pro zdravotní rizika, odpoledne pak vláda.

Předseda České vakcinologické společnosti tento týden na twitteru zveřejnil doporučení k přeočkování, na kterém se shodli zástupci čtyř odborných společností. "Doporučení k přeočkování a aplikaci dodatečných (třetích) dávek vakcíny proti onemocnění covid-19 jsme předali na ministerstvo zdravotnictví, kde ho již kladně projednala také klinická skupina," uvedl Chlíbek. Klinická skupina je poradním orgánem ministerstva.

"Pro plošné podání dodatečných dávek po ukončení základního schématu není zatím stále dostatek dat," uvedli ve stanovisku odborníci. Doporučují podat třetí dávku jednak lidem, kteří mají sníženou imunitu a základní dávka očkování by pro ně nemusela být dostatečně účinná, a pak těm, u kterých hrozí po čase vyprchání imunity. V prvním případě jde o pacienty, kteří se léčí se zhoubným nádorem, lidi po transplantacích orgánů a kmenových buněk, bez sleziny, ale také například o ty, kteří mají pokročilou či neléčenou infekci virem HIV. Do této skupiny jsou zařazeni i pacienti, kteří se léčí vysokými dávkami kortikosteroidů, mají některé druhy biologické léčby či podstupují terapii potlačující imunitu.

V tomto případě doporučují odborníci podat třetí dávku u nově zahájeného očkování zhruba čtyři až osm týdnů po druhé dávce dvoudávkových vakcín. Maximální interval pro podání nebyl stanoven. Použita by měla být stejná vakcína. Pokud není k dispozici, je možné využít jakoukoli v Evropě registrovanou mRNA očkovací látku, což jsou vakcíny od firem Pfizer/BioNTech a Moderna. Použít se mohou i na přeočkování lidí, kteří dostali AstraZeneku.

Oslabení imunity v čase hrozí seniorům nad 65 let, dále lidem umístěným v léčebnách dlouhodobě nemocných, domovech pro seniory, domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem. Odborníci do této kategorie řadí i chronicky nemocné, kterým hrozí těžký průběh covidu-19, a také zdravotníky a pracovníky sociálních služeb. "U zdravotníků a pracovníků v zařízeních sociálních služeb doporučujeme přeočkování zejména těm osobám, které v minulosti onemocnění covid-19 nikdy neprodělaly," napsali odborníci.

Tito lidé by měli posilující dávku očkování dostat za osm až 12 měsíců po poslední dávce. Pokud to nestihnou, je možné ji podat i kdykoliv později. Odborníci opět doporučují takzvané mRNA vakcíny. Očkování třetí dávkou bude s největší pravděpodobností dobrovolné, stejně jako dosavadní vakcinace proti covidu.

Přestože o podání třetích dávek nebylo v ČR oficiálně rozhodnuto, podle Radiožurnálu už ji několik osob dostalo.

Třetí dávku už zavedli mimo jiné v Izraeli, Rakousku, Německu či USA.