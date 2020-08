Vláda v pondělí projedná nový stavební zákon, má urychlit řízení

Praha - Vláda v pondělí projedná nový stavební zákon, od kterého si slibuje výrazné zjednodušení a zrychlení stavebního řízení, jež nyní brzdí výstavbu bytů. Oslovené subjekty, kterých se zákon dotýká, se v hodnocení nové normy rozcházejí. Některé jsou přes drobné výhrady spokojeny. Jiným se naopak nelíbí například redukce stavebních úřadů či přílišný rozsah zákona, poukazují i na podle nich nedostatečnou památkovou ochranu. Některé svazy se k zákonu odmítly vyjádřit - buď jeho přípravu považují za zpolitizovanou, nebo uvedly, že o něm nemají dostatek informací.

"Často v poslední době slyším námitky, jak chceme urychlit povolování staveb, když má finální verze nového stavebního zákona o 152 paragrafů více než návrh, který šel před koncem roku do připomínkového řízení. Počet paragrafů ovšem není to, co je určující pro délku povolování staveb," sdělila ČTK ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO). K původní verzi zákona podle ní ministerstvo obdrželo více než pět tisíc připomínek, řada z nich směřovala právě na přehlednost zákona. "Některé jeho paragrafy byly uměle sloučené a měly třeba 15 až 21 odstavců. To jsme museli odstranit. Podle legislativních pravidel vlády má mít jeden paragraf maximálně šest odstavců. Stejně byl koncipován občanský zákoník, který je přehledným a jasným textem s krátkými paragrafy," doplnila ministryně.

Její úřad, který za přípravu zákona odpovídá, slibuje u větších projektů zkrácení průměrné délky povolování z 5,4 roku na jeden rok. Hlavními principy jsou podle Dostálové jedno řízení před jedním stavebním úřadem, integrace dotčených orgánů do stavebních úřadů, pevně dané lhůty, opatření proti nečinnosti nebo apelační princip, kdy nadřízený úřad už nebude vracet věc zpět k novému projednání.

"Přestože je v nové předloze také řada pozitivních návrhů, například zásadní omezení nešvaru dodatečného povolení černých staveb, obce zásadně nesouhlasí se zrušením více než 400 ze současných 700 stavebních úřadů. S touto redukcí nemůžeme souhlasit, protože jednoznačně dojde ke snížení dostupnosti této agendy pro občany," uvedl předseda Sdružení místních samospráv ČR Stanislav Polčák.

Český národní komitét Mezinárodní rady památek a sídel (ICOMOS) doplnil, že trvá na zásadním nesouhlasu s integrací památkové péče v ochranných pásmech kulturních památek do stavebních úřadů. "Tato úprava bude ohrožovat a omezovat ochranu památek zapsaných na seznam světového kulturního dědictví UNESCO," uvedl mluvčí komitétu Jan Štoll.

Předseda České komory architektů Jan Kasl označil nový zákon pouze za velkou novelu, podle něj je to zmařená šance. "Vadí nám hybrid obecních a státních krajských stavebních úřadu, které spolu budou složitě komunikovat. Zůstanou navíc pod tlakem samospráv jako zaměstnanci obce," podotkl Kasl.

Za dílčí novelu označila nový zákon také Asociace developerů. Jak uvedl generální sekretář asociace Zdeněk Soudný, zásadní výtkou je ustoupení od odděleného modelu státní správy a samosprávy. "Bez této změny nelze dosáhnout efektivního naplnění slibu jeden úřad, jedno řízení, jedno razítko a povolení do jednoho roku," sdělil Soudný.

Naopak jednotliví developeři, kteří na dotaz ČTK odpověděli, jsou se zákonem spokojeni. "Měl by výrazně urychlit proces povolování nových staveb. Nová legislativa obsahuje několik pozitivních principů, které pomohou českému stavebnictví," uvedl generální ředitel Ekospolu Evžen Korec. "Ačkoli máme vůči návrhu nového stavebního zákona v Central Group řadu výhrad, proti současnému stavu jde o jednoznačný posun vpřed," doplnila výkonná ředitelka Central Group Michaela Tomášková.

Podle prezidenta Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiřího Nouzy je současný stav neudržitelný a změna je nutná. "Bohužel se během připomínkového řízení zdvojnásobil počet paragrafů, což není zcela v souladu s jedním z cílů, kterým bylo zjednodušení. Pokud by však platily ostatní principy zákona, počet paragrafů by nebyl problém," dodal Nouza.

MMR plánuje, že zákon bude platit od jara příštího roku. Účinnost by měla nabíhat postupně do poloviny roku 2023.